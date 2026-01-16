English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Denmark VS India Currency: డెన్మార్క్ వెళ్తే లైఫ్ సెటిల్ అన్నయ్య..అక్కడ రూ. 1,00,000 సంపాదిస్తే.. ఇండియాలో బెంజ్, ఆడి కార్లలో తిరగొచ్చు..!!

Denmark VS India Currency: విదేశాల్లో చదువు లేదా ఉద్యోగం అనగానే చాలా మందికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది యూరప్ దేశాలే.  అలాంటి  దేశాల్లో డెన్మార్క్ ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. పరిశుభ్రమైన నగరాలు, ఆధునిక జీవన విధానం, సమతుల్యమైన వర్క్–లైఫ్ కల్చర్ మాత్రమే కాదు… మంచి జీతాలు కూడా ఈ దేశాన్ని భారతీయ యువతకు ఇష్టమైన గమ్యంగా మారుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇంజనీరింగ్, హెల్త్‌కేర్, రీసెర్చ్ రంగాల్లో పని చేసే వారికి డెన్మార్క్‌లో భారీ వేతనాలు లభిస్తున్నాయి.
విదేశాలకు వెళ్లాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరి మనసులో ఒకే ప్రశ్న ఉంటుంది. అక్కడ సంపాదించే డబ్బు భారతదేశంలో ఎంత విలువ చేస్తుంది? ఆ దేశ కరెన్సీ మన రూపాయితో పోలిస్తే ఎంత బలంగా ఉంటుంది? ఈ కోణంలో చూస్తే డెన్మార్క్ కరెన్సీ భారతీయులకు మరింత ఆసక్తికరంగా అనిపిస్తుంది.  

డెన్మార్క్ అధికారిక కరెన్సీ డానిష్ క్రోన్ (DKK). దీనిని అక్కడి భాషలో  క్రోనర్ అని కూడా పిలుస్తారు. యూరప్‌లో అత్యంత స్థిరమైన కరెన్సీల్లో ఇది ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది. ప్రస్తుతం మారకపు రేటు ప్రకారం 1 డానిష్ క్రోన్ విలువ సుమారు రూ. 13.7 భారత రూపాయలు. అంటే డానిష్ కరెన్సీ, మన రూపాయితో పోలిస్తే దాదాపు 13 రెట్లు ఎక్కువ విలువ కలిగి ఉంది.  

మీరు డెన్మార్క్‌లో నెలకు 100,000 DKK జీతం పొందుతున్నారని అనుకుందాం. ప్రస్తుత రేటు ప్రకారం ఇది భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 13,70,000 (13.7 లక్షలు) అవుతుంది. అంటే డెన్మార్క్‌లో లక్ష క్రోనర్ సంపాదించే వ్యక్తి భారతీయ ప్రమాణాల్లో నెలకు 13 లక్షలకుపైగా ఆదాయం పొందుతున్నట్లే. ఇదే కారణంగా అక్కడి జీతాలు భారతీయులకు ఎంతో ఆకర్షణీయంగా అనిపిస్తాయి.

డెన్మార్క్‌లో ఐటీ, సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్, హెల్త్‌కేర్ (డాక్టర్లు, నర్సులు), రీసెర్చ్, ఫైనాన్స్, అకౌంటింగ్, మేనేజ్‌మెంట్, ఇంజనీరింగ్ రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. నైపుణ్యం కలిగిన విదేశీ ఉద్యోగుల కోసం డానిష్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక వర్క్ వీసాలు, పర్మిట్లు అందిస్తోంది. అర్హతలు ఉంటే దీర్ఘకాలిక ఉద్యోగం, శాశ్వత నివాసం అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి.

డెన్మార్క్‌కు వెళ్లే ముందు లేదా అక్కడికి ప్రయాణం ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు, భారత రూపాయిని డానిష్ క్రోన్‌గా మార్చుకోవడం కీలకం. మారకపు రేట్లు రోజూ మారుతుంటాయి కాబట్టి, నమ్మకమైన ఆన్‌లైన్ కరెన్సీ కన్వర్టర్లు లేదా ఫారెక్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో లైవ్ రేట్లు చెక్ చేసి మాత్రమే మార్పిడి చేయడం మంచిది. ఇలా జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేస్తే డెన్మార్క్‌లో మీ ఆర్థిక నిర్ణయాలు మరింత ప్రయోజనకరంగా మారుతాయి.

