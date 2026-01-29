Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్ మరో సంచలనం.. తన తల్లి పుట్టినరోజు నేపథ్యంలో ఏంచేశారంటే..?

Pawan kalyan adopts 2 giraffes: జంతు సంరక్షణ కోసం అన్ని కార్పొరేట్ సంస్థలు ముందుకు రావాలని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. అంతే కాకుండా వైజాగ్ లో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన ఎలుగు బంట్ల ఎన్ క్లోజర్ ను ప్రారంభించారు. మొత్తంగా పవన్ కళ్యాణ్ తన తల్లి అంజనాదేవీ జన్మదినం నేపథ్యంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీ రాజకీయాల్లో తనదైన మార్క్ ను సంపాదించారు. ఇటీవల ఢిల్లీ వెళ్లి కేంద్రంలోని పలువురు మంత్రులతో కూడా భేటి అయ్యారు. ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర నుంచి ఏపీకి రావాల్సిన నిధుల గురించి, పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల గురించి మాట్లాడారు.
మరోవైపు తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ వైజాగ్ పర్యటించారు.ఈనేపథ్యంలో ఇందిరా గాంధీ జంతు ప్రదర్శన శాలను సందర్శించారు. అంతే కాకుండా అక్కడి జంతువులకు ఇస్తున్న ఆహరం, వాటికి అందిస్తున్న వైద్యం, వాటి అలవాట్లు మొదలైన వాటిని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ఈక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ తల్లి అంజానా దేవీ జన్మదినంనేపథ్యంలో, రెండు జిరాఫీలను ఏడాది పాటు దత్తత తీసుకుంటున్నట్లు పవన్ కళ్యాణ్ ప్రకటించారు. వాటి సంరక్షణకు ఏడాది పాటు అయ్యే అన్నిరకాల ఖర్చులను తానే పూర్తిగా భరిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
వైజాగ్ పర్యటనలో భాగంగా, జూపార్క్లో కొత్తగా నిర్మించిన ఎలుగుబంట్ల ఎన్క్లోజర్ను ఆయన ప్రారంభించారు.ఈ స్ఫూర్తితో జంతు సంరక్షణకు కార్పొరేట్ సంస్థలు కూడా తమ వంతుగా ముందుకు రావాలన్నారు.ఈ పర్యటనలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఏనుగులు, నీటి ఏనుగులు, పులులు, సింహాల ఎన్క్లోజర్ల వద్దకు వెళ్లి అవి ఏవిధంగా ఉంటాయో, వాటి ఆహారం, ఇతర వివరాల్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
మరోవైపు జూ నిబంధనలు పాటిస్తూ ఏనుగులు, జిరాఫీలకు స్వయంగా ఆహారం కూడా అందించారు. ఆతర్వాత కంబాల కొండ ఎకో పార్క్ ను కూడా పవన్ సందర్శించారు.
అక్కడ కూడా నగర వనంను ప్రారంభించారు. అక్కడి చెట్లు ఏవిధంగా ఉపయోగపడతాయి, జీవజాతులపై తనకున్న అనేక ప్రశ్నలు జూ అధికారులకు అడిగి క్లియర్ చేసుకున్నారు. భవిష్యత్ తరాల కోసం పచ్చని పర్యావరణాన్ని కాపాడుకొవాలని పవన్ కళ్యాన్ సూచించారు.