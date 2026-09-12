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Pawan Kalyan: గురువాయురప్ప సన్నిధిలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.. శ్రీ బాలకృష్ణునికి ప్రత్యేక పూజలు.. పిక్స్ వైరల్..

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 12, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:38 PM IST

Pawan kalyan in guruvayurappa teple: గురువాయూర్ ఆలయంలో అత్యంత పవిత్ర సేవగా భావించే వేకువజాము నిర్మాల్య దర్శనంలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.  ముందురోజు చేసిన అలంకరణతో స్వామిని చేసుకునే తొలి దర్శనాన్ని నిర్మాల్య సేవగా పిలుస్తారు.
 

Pawan puja in guruvayurappa temple:1/7

Pawan puja in guruvayurappa temple:

ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కేరళలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాలో ఉన్న పవిత్రమైన గురువాయురప్ప ఆలయంను దర్శించుకున్నారు.  గురువాయూర్ ఆలయంలో అత్యంత పవిత్ర సేవగా భావించే వేకువజాము నిర్మాల్య దర్శనంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.

Pawan visits kerala:2/7

Pawan visits kerala:

నిర్మాల్య దర్శనానంతరం సంప్రదాయం ప్రకారం నువ్వుల నూనెతో తైలాభిషేకం చేస్తారు. శంభాభిషేకం, వాకచార్థు సేవలు నిర్వహిస్తారు.   

Pawan perform puja in guruvayurappa temple:3/7

Pawan perform puja in guruvayurappa temple:

అంతకు ముందు గురువాయూర్ చేరుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆలయ మర్యాదలతో అధికారులు స్వాగతం పలికారు. దక్షిణ ముఖద్వారం నుంచి ఆలయం లోపలికి ప్రవేశించిన ఆయన, స్వామి నిర్మాల్య దర్శనం చేసుకున్నారు. గర్భాలయంలో మూలవిరాట్టుకి నిర్వహించే ప్రత్యేక కైంకర్యాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో చూసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు.  

pawan kalyan sri krishna temple:4/7

pawan kalyan sri krishna temple:

నిర్మాల్య దర్శనానంతరం సంప్రదాయం ప్రకారం నువ్వుల నూనెతో తైలాభిషేకం చేస్తారు. శంభాభిషేకం, వాకచార్థు సేవలు నిర్వహిస్తారు. 

pawan kalyan in kerala guruvayurappa temple:5/7

pawan kalyan in kerala guruvayurappa temple:

స్వామి వారికి ముందు రోజు అలంకరించిన గంధాన్ని తొలగించి అభ్యంగన స్నానం చేయించే అద్భుత సేవ గురించి కేరళ ఆలయ అధికారులు డిప్యూటీ సీఎం   పవన్ కళ్యాణ్ కు వివరించారు. ఈ సందర్భంగా స్వామి వారికి  పవన్ కళ్యాణ్ గారు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు.  

pawan kalyan in kerala:6/7

pawan kalyan in kerala:

అనంతరం నైరుతిలో ఉన్న వినాయకుడిని దర్శించుకుని, ఆలయ ఆచారాలను అనుసరిస్తూ గుడి వెనుక భాగంలో సాష్టాంగం చేశారు. తదుపరి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న ఆంజనేయస్వామి, అనంత పద్మనాభ స్వామి, భగవతి అమ్మవార్లను దర్శించుకున్నారు. గురువాయూర్ ఆలయ ప్రదక్షణలో శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.   

Pawan kalyan:7/7

Pawan kalyan:

మరల గురువాయూర్ మేల్ శాంతితోపాటు ఇతర ప్రధాన అర్చకులు  పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఆశీర్వదించి, స్వామివారి కళభం, తదితర ప్రసాదాలు అందజేశారు.పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ఆయుర్వేద థెరపీ చేసిన వైద్యులు ఆయనతోపాటు గురువాయూర్ శ్రీ బాలకృష్ణ స్వామి వారిని దర్శించుకున్న వారిలో ఉన్నారు. 

TAGS:
pawan kalyan
Guruvayurappa temple
Kerala
Deputy CM Pawan Kalyan
pawan kalyan health news
sri krishna temple in kerala
trissure district

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