English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pawan Kalyan: నువ్వు 5 సార్లు సీఎం కావాలి.. ఇప్పటంలో పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసి ఎమోషనల్ అయిన ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ.. పిక్స్ వైరల్..

Pawan Kalyan: నువ్వు 5 సార్లు సీఎం కావాలి.. ఇప్పటంలో పవన్ కళ్యాణ్ ను చూసి ఎమోషనల్ అయిన ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ.. పిక్స్ వైరల్..

Deputy cm pawan kalyan visits ippatam: పవన్ కళ్యాణ్ గుంటూరులోని ఇప్పటం గ్రామంకు వెళ్లి ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లారు.  ఈ క్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం ఇచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకున్నారని వృద్ధురాలు భావోద్వేగంకు గురయ్యారు. ప్రస్తుతం పవన్ పర్యటన నేపథ్యంలో భారీగా అభిమానులు ఇప్పటంకు తరలి వెళ్లారు.
 
1 /6

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఇటీవల ఎక్కువగా ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నారు. ఇచ్చిన హమీలను అప్పటికే నెరవేరుస్తు తనదైన మార్క్ చూపిస్తున్నారు. ఇటీవల కొంత మంది స్కూల్ పిల్లలకు ల్యాప్ టాప్ లు అందజేశారు. అంతేకాకుండా.. గంటల వ్యవధిలో రోడ్లకు నిధుల్ని కేటాయిస్తు ఆదేశాలు జారీ చేసేలా చేశారు.  

2 /6

మరోవైపు ఎవరు ఏ సమస్యతో తన దగ్గరకు వచ్చిన కూడా వెంటనే వాటిని పరిష్కరిస్తు తనదైన స్టైల్లో ముందుకు వెళ్తున్నారు. అదే విధంగా వైసీపీ పార్టీ నేతలపై, రౌడీయిజంపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. అంతే కాకుండా  మరోసారి వైసీపీని అధికారంలోకి రానివ్వబోమని ఇటీవల వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు.  

3 /6

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం పవన్ కళ్యాణ్  గుంటూరులోని ఇప్పటంలో పర్యటించారు. గతంలో వైసీపీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావంకు భూములు ఇచ్చినందుకు ఇప్పటంలో కొంత మంది కార్యకర్తలపై వైసీపీ రోడ్ల విస్తరణ పేరుతో వారి ఇళ్లను కూల్చివేశారు. దీంతో జనసేన కార్యకర్తలకు పవన్ కళ్యాణ్ భరోసా ఇచ్చారు.

4 /6

మరోసారి ఇప్పటంకు వస్తానని చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఇచ్చిన మాట ప్రకారం పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటం కు వెళ్లారు. గుంటూరు జిల్లాలోని ఇప్పటం గ్రామంలో బుధవారం పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఇండ్ల నాగేశ్వరమ్మ అనే వృద్ధురాలు ఇంటికి వెళ్లి ఆప్యాయంగా పలకరించారు.

5 /6

పవన్ రాకవేళ ప్రత్యేకంగా వృద్ధురాలు ఇంటి ముందు ముగ్గులతో పవన్ కు స్వాగతం పలికారు. పవన్ వృద్ధురాలిని ఆప్యాయంగా హత్తుకుని నీ బిడ్డగా నీ ఇంటికి వచ్చానమ్మా.. అంటూ కాళ్లకు నమస్కరించి కొత్త బట్టలు ఇవ్వడంతోపాటు రూ.50 వేల నగదు అందజేశారు.

6 /6

 దీంతో వృద్ధురాలు నాగేశ్వరమ్మ భావోద్వేగంకు గురైంది. నాగేశ్వరమ్మ ఇంటికి వెళ్లి పవన్ కళ్యాణ్ 50 వేలను అందజేయడంతో పాటు,   ఆమె మనవడికి  చదువుల కోసం ప్రతినెల తన వేతనం నుంచి రూ. 5 వేలు కూడా ఇస్తానని పవన్ తెలిపారు. మొత్తంగా పవన్ ఇచ్చిన మాటలు నిలబెట్టుకున్నాడని నాగేశ్వరమ్మ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. పవన్ కళ్యాణ్ ఐదు సార్లు సీఎంగా అయితే చూడాలని ఉందని కూడా భావోద్వేగంకు గురైంది.

pawan kalyan Ippatam Deputy CM Pawan Kalyan pawan kalyan ippatam tour pawan meets with nageswaramma Ap politics Pawan kalyan ippatam tour

Next Gallery

Bottle Gourd Juice: ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో సొరకాయ జ్యూస్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా..?