Pawan Kalyan: మాటనిలబెట్టుకున్న పవన్ కళ్యాణ్ .. శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంకు 30 ఎకరాల భూమి కేటాయింపు..

Pawan kalyan visits Eluru: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు ఐ.ఎస్. జగన్నాథపురం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ పండితులు ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికారు. అంతే కాకుండా.. గతంలో ఇచ్చిన హమీ మేరకు 30 ఎకరాల భూమిని కేటాయించారు.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ ఇటీవల పలు జిల్లాల్ని పర్యటిస్తున్నారు. ఇటీవల తిరుపతిలోని శేషాచలం అడవుల్లో పర్యటించారు. గంధపు చక్కల స్మగ్లర్లకు వార్నింగ్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్.. ఏలూరు జిల్లాలో పర్యటించారు.
అదే విధంగా.. ఐ.ఎస్. జగన్నాథపురం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దర్శనానికి వెళ్లారు. అయితే గతంలో పవన్ కళ్యాణ్.. ఆలయ అభివృద్ధికి కృషి చేస్తానని, ఆలయ ప్రదక్షిణ మండప నిర్మాణంతోపాటు గ్రామం నుంచి కొండ పైకి వెళ్లేందుకు రోడ్డు నిర్మింపచేస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ విషయాన్ని మంత్రివర్గంతో పాటు, సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వరకు తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే.. ఆలయ అభివృద్ధికి రూ. 8.7 కోట్ల నిధులు ప్రభుత్వం నుంచి మంజూరు చేయించారు. దీనితో పాటు ఆలయానికి అనుబంధంగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టేందుకు 30 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ ఏలూరు పర్యటనలో.. జిల్లా ఇంఛార్జ్ మంత్రి శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ తో పాటు పలువురు నేతలు పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాన్ కు ఐ.ఎస్. జగన్నాథపురం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయ అర్చకులు ప్రత్యేకంగా పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు.
శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని దర్శించుకున్న తర్వాత.. రూ. 3.5 కోట్ల దేవాదాయ శాఖ నిధులతో ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్మించనున్న ప్రదక్షణ మండపానికి, రూ. 3.7 కోట్ల పంచాయతీరాజ్ రోడ్ అసెట్స్ నిధులతో ఐ.ఎస్. జగన్నాథపురం గ్రామం నుంచి ఆలయానికి వెళ్లేందుకు నూతన రహదారి నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.
దీనితో పాటు ఇప్పటికే ఆర్ అండ్ బి శాఖ సహాయంతో పొంగుటూరు, లక్కవరం మధ్య గోతుల మయంగా ఉన్న రహదారికి రూ.1.5 కోట్లతో మరమ్మతులు చేయించారు. మరోవైపు.. శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేసే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం ముందుకు వెళ్తుందన్నారు.
మరోవైపు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కు ఏలూరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియ జేస్తున్నారు. అంతకు ముందు పవన్ కు.. దారి పొడవున ప్రజలు పూలవర్షం, హరతులతో ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికారు.