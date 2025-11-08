English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Pawan Kalyan in Tirupati: కాలినడకన తిరుపతి మామండూరు అడవుల్లో పవన్ కళ్యాణ్.. ఫోటోలు వైరల్..

Pawan kalyan visits mamandur forest: డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ అధికారులతో కలిసి దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల మేర  మామండూరు అటవీ ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు.  ముఖ్యంగా ఎర్రచందనం, అంకుడు, తెల్లమద్ది, వెదురుతో పాటు కేవలం శేషాచలం అడవుల్లో మాత్రమే కనిపించే వివిధ వృక్ష జాతుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
 
ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం  ఒకవైపు ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తునే మరోవైపు అపోసిషన్ పార్టీలపై తమదైన స్టైల్ లో విరుచుకుపడుతుంది. అనుకొని విపత్తుల్ని కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ ముందుకు వెళ్తుంది. 

ఈ క్రమంలో  డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ శనివారం నాడు తిరుపతిలోని  మామండూరు అటవీ ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు.  మరోవైపు.. అటవీ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అనంతరం ఆయన నేరుగా అడవిలోకి వెళ్లి పర్యటించడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.  

 ఈ పర్యటనలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్.. నాలుగు కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించారు. దీనిలో  దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల మేర వాహనం నుంచి కిందకు దిగి  కాలినడకన అడవి లోపలికి వెళ్లారు. దారి పొడవునా ఉన్న చెట్లను, పచ్చని ప్రదేశాలను ఆసక్తిగా తిలకించారు.    

ముఖ్యంగా.. ఎర్రచందనం, అంకుడు, తెల్లమద్ది, వెదురుతో పాటు కేవలం శేషాచలం అడవుల్లో మాత్రమే కనిపించే అరుదైన వృక్ష జాతుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు..  

అనంతరం నేపిరయర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ వద్ద ఉన్న వాచ్ టవర్‌ ఎక్కి మొత్తం అటవీ ప్రాంతాన్ని వీక్షించారు. వెలిగొండ, శేషాచలం అటవీ సరిహద్దులు, స్వర్ణముఖి నది ఉద్భవించే ప్రాంతాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.  

కాసేపు అక్కడ కూర్చుని పచ్చని వాతావరణంను ఎంజాయ్ చేశారు.ముఖ్యంగా.. స్మగ్లింగ్‌ను అరికట్టడానికి చేపడుతున్న చర్యలు, టాస్క్‌ఫోర్స్ పనితీరు, అటవీ సిబ్బంది నిర్వహిస్తున్న కూంబింగ్ ఆపరేషన్ల గురించి అధికారులతో మాట్లాడారు. సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను అడిగి తెలుసుకుని, అధికారులకు కీలక సూచనలు చేశారు.  

