Skin Glow Tips: ఇవి పాటిస్తే ఇస్తే ఇక మీ మొహం ఎప్పటికీ యవ్వనంగా మెరిసిపోవడం ఖాయం..

Skin Care Tips:
మొహం మెరిసిపోవడం కోసం ఎంతోమంది బ్యూటీ పార్లర్కు వెళ్లి ఫేస్ ప్యాక్ లు.. ఫేషియల్స్ వేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే వీటి వల్ల ఒకటి రెండు రోజులు ఎఫెక్ట్ ఉన్నా కానీ.. ఆ తర్వాత మాత్రం వీటి వల్ల మొహం పాడైపోదాం తప్ప లాభాలు ఏమీ ఉండవు..
మొహంలో గ్లో ఎప్పటికీ ఉండాలి అంటే.. ఫేషియల్ చేసుకోవడం కన్నా కూడా.. కొన్ని నియమాలు పాటించడం తప్పనిసరి అని చెబుతున్నారు.. అహ్మదాబాద్ కి చెందిన ఫేమస్ డెర్మటాలజిస్ట్…విమల సంఘం (Dermatologist Vimala Sangam)
ఆమె చెప్పిన దాని ప్రకారం.. మొహం ఎప్పటికీ ఆరోగ్యంగా యవ్వనంగా ఉండాలి అంటే.. రోజు తప్పకుండా సన్ స్క్రీన్ వాడాల్సిందే. చాలామంది నార్మల్ ఫేస్ క్రీములు వాడుతారు. అయితే అవి వాడటం వల్ల మొహం పై ముడతలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయని.. కాబట్టి ఫెయిర్నెస్ క్రీముల కన్నా సంస్క్రీం వారడం వల్ల మొహం బాగా మెరుస్తుందని చెబుతున్నారు.
అంతేకాదు సన్ స్క్రీన్ వాడటం వల్ల విటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ రాదు అని.. అలానే ఫెయిర్నెస్ క్రీములతో పాటు ఫేస్ స్క్రబ్ లకు కూడా దూరంగా ఉండడం మంచిదని తెలియజేశారు.
ఇక ఒక లేయర్ ఆ తర్వాత ఇంకో లేయర్ అంటూ మేకప్ లు వేసే వాళ్ళకి.. నాలుగు స్టెప్స్ కన్నా ఎక్కువ మేకప్ వేస్తే అది తప్పకుండా మొహానికి హానికరం అని తెలియజేశారు.
ఇక అలానే అన్ని పాటించినా కానీ ఆహారం సరిగ్గా తినకపోతే.. లేదా సరిగ్గా నీళ్లు తాగకపోతే.. అలానే సరిగ్గా నిద్రపోకపోతే మొహంలో కాంతి రాదు అని చెప్పారు.
కాబట్టి ఇవన్నీ ఫాలో అయితే నిత్యం యవ్వనంగా కనిపించవచ్చని.. అలాకాకుండా ఏ ఒక్కరోజో తెల్లగా కనిపియాలని ఫేర్నెస్ క్రీములు పూసి.. ఫేస్ ప్యాక్ లు వెయ్యడం ద్వారా మొహం మరింత పాడవుతుంది అని తెలియజేశారు.