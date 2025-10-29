Dev Uthani Ekadashi 2025: విష్ణుభగవానుడు నిద్రనుంచి మేల్కొనే ఉత్థాన ఏకాదశి ఎప్పుడు.. ?.. విశిష్టత.. ?..ఈ రోజు ఏంచేయాలంటే..?

karthika masam Dev Uthani Ekadashi 2025: దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశిని భక్తులు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. ఈ రోజున యోగ నిద్రలోకి వెళ్లిన శ్రీమహా విష్ణువు దేవుడు మరల నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారని చెప్తారు. ఈ రోజున ఏ పూజలు చేసిన, వ్రతాలు చేసిన అది వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలు ఇస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు.
ప్రస్తుతం దేశంలో హిందువులంతా కార్తీకమాసంను ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కార్తీకమాసంను చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు. శివ, విష్ణు భగవానుల ఆలయాలు భక్తులతో కిట కిటలాడుతున్నారు.ఈ మాసంను పండగలా మాసం అనికూడా చెప్తారు. అయితే.. కార్తీక మాసంలో దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశిని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు.
ఆషాడ మాసంలో శ్రీమహా విష్ణువు దేవ్ శయనీ ఏకాదశి రోజున యోగ నిద్రలోకి వెళ్తారు. ఆతర్వాత నాలుగు నెలల తర్వాత అంటే కార్తీకా మాసంలో దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశి రోజున నిద్ర నుంచి మేల్కొంటారు. ఈ నాలుగు మాసాలు కూడా చాలా మంది చాతుర్మాస వ్రతంను ఆచరిస్తారు.
మనం ఈసారి కార్తీకమాసంలో నవంబర్ 1 సోమవారం రోజునన దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశిని జరుపుకొబోతున్నాం. ఈ రోజున శ్రీ మహావిష్ణువు నిద్రనుంచిమేల్కొని భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తారని భక్తులు నమ్ముతుంటారు. మత గ్రంథాల ప్రకారం చాలా మంది ఏకాదశి నుంచి మరల శుభకార్యాలు చేసుకొవడం ప్రారంభిస్తారు.
విష్ణుమూర్తి మేల్కొనే ఈ రోజున నియమ నిష్టల ప్రకారం స్వామివారిని పూజించడం వల్ల జీవితంలో సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని చెబుతుంటారు. ఉత్థాన ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజించడంతో పాటు కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే మనిషి జీవితంలో డబ్బుకు లోటు ఉండదని నమ్ముతారు.
దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశి రోజున మనం చేసుకునే పూజలు, వ్రతాలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయని నమ్ముతారు.అందుకే ఈ రోజున చాలా మంది సత్యనారాయణ వ్రతాలు, విష్ణు సహస్రనామాపారాయణం, వంటివి చేస్తారు. విష్ణు భగవానుడు అలంకార ప్రియుడు. అందుకే ఆయన్ను రకరకాలు పుష్పాలు, తులసీ దళాలతో పూజలు చేయాలంటారు.
ఏడాదికి మనకు 24 ఏకాదశులు, నెలకు రెండు చొప్పున వస్తాయి. వీటిలో కార్తీకమాసంలో వచ్చే దేవ్ ఉత్థాన ఏకాదశి అంటే విష్ణుభగవానుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైందని పండితలు చెబుతారు. అందుకే ఈ రోజున స్వామి వారి ఆలయంకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసి, భక్తితో ఉసిరి దీపం, దాన ధర్మాలు చేసిన వారికి తెలిసి, తెలియక చేసిన పాపకర్మల నుంచి విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెబుతుంటారు.