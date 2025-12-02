Guru Transit: త్వరలో మిథున రాశిలో దేవగురువు బృహస్పతి.. ఈ రాశుల వారి జీవితాల్లో అన్ని విజయాలే..

Guru Transit: డిసెంబర్ 5న దేవగురువు బృహస్పతి మిథునరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో ఈ 3 రాశుల వారి కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాన్ని అందుకోబోతున్నారు. 5వ తేదిన గురువు మిథునరాశిలో తిరోగమనంలో కదులుతాడు. బృహస్పతి కదలికలో ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులు చోటు చేసుకోబోతున్నాయి.
బృహస్పతి మిథున రాశిలో వక్ర గమనంలో ప్రవేశిండచం వలన మూడు రాశుల వారికి కెరీర్ లో అనేక ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. ఈ రాశుల వారు అపారమైన ఆనందంతో పాటు సంపదను అనుభవించబోతున్నారు. బృహస్పతి ..నవగ్రహాల్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు, జ్ఞానానికి ప్రతీక. గురువు రాశి మార్ పు ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది.
కన్య రాశి: బృహస్పతి మిథున రాశిలో సంచారం వలన మీరు శారీరకంగా, మానసికంగా ధృడంగా తయారవుతారు. ఆఫీసులలో మీ మాటే చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ సమయంలో అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.అప్పగించిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీరు విదేశాలలో పనిచేయాలని కల నెరవేరుతుంది. అదనపు ఆదాయం సమకూరుతుంది. విద్యార్ధులకు అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. విద్యార్ధులు కెరీర్ పరంగా పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తారు.
వృషభరాశి: బృహస్పతి వృషభ రాశి నుండి రెండవ ఇళ్లు అయిన మిథున రాశిలోకి వెళుతుంది. రెండో స్థానం ఇల్లు, సంపదతో పాటు కుటుంబాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ ఇంట్లో బృహస్పతి స్థాన చలనం వలన మీకు ఆర్థిక పరంగా ప్రయోజనం ఉండబోతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు. మీ ఖాతాలో పొదుపు పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో అనేక కెరీర్ సంబంధిత సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. మీ కెరీర్లో గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. మీ తోబుట్టువుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. బృహస్పతి సంచారము మీ ఆరోగ్య పరంగా బాగుంటుంది.
సింహరాశి: బృహస్పతి సింహ రాశిలోని పదకొండవ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది లాభదాయక గృహం అని చెప్పాలి. బృహస్పతి తన రాశిని మార్చుకున్నప్పుడు, సింహ రాశి వారి అదృష్టం బంక పట్టినట్టు పట్టబోతుంది. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఈ సమయంలో, వ్యాపారవేత్తలైన ఈ రాశుల వారు అనేక లాభాలను అందుకుంటారు. ఉద్యోగార్థులకు మంచి ఉద్యోగాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ రంగాలలో పనిచేసే వారికి ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. మిథునరాశిలో బృహస్పతి సంచారము సింహ రాశి వారికి అపారమైన సంపదను తీసుకురాబోతుంది. ఇది మీకు సామాజికంగా అనుకూలమైన ఫలితాలను తీసుకురాబోతుంది.
