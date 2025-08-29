Tirumala Temple: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Heavy rains in Tirumala: కలియుగ దైవం భక్తుల కొంగు బంగారం అయిన తిరుమల ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ ఒక్కసారిగా తగ్గింది. ఈ క్రమంలో టీటీడీ భక్తులకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది.
తిరుమల శ్రీవారిని భక్తులు కొంగు బంగారంగా, పిలిస్తే పలికే దైవంగా భావిస్తారు. ప్రతిరోజు మన దేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా.. దేశ, విదేశాల నుంచి కూడా భక్తులు భారీగా తరలి వస్తుంటారు. స్వామి వారికి మొక్కులు మొక్కుకుంటే, ఎన్నిగండాలైన దూరం అవుతాయని భక్తులు ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తారు.
ఈ క్రమంలో ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం భారీ వర్షాలకు చిగుగు టాకుల్లా వణికిపోతున్నాయి. దీంతో వాతావరణ కేంద్ర ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ తో పాటు, ఆరెంజ్ అలర్ట్ ను సైతం జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్లంతా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు అన్ని కూడా జలమయం అయిపోతున్నారు.
మరోవైపు భారీ వర్షాల ప్రభావం తిరుమల ఆలయంపై కూడా పడింది. ఎప్పుడు భారీగా భక్తుల తాకిడితో రద్దీగా ఉండే తిరుమల ప్రస్తుతం అనూహ్యంగా కంపార్ట్ మెంట్ లు అన్ని ఖాళీగా కన్పిస్తున్నాయి. ఒకవైపు వినాయక చవితి పండగ, మరోవైపు భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో తిరుమలలో భక్తులు తాకిడి కొంత తగ్గింది.
రూ. 300 ల టోకెన్ లు ఉన్న భక్తులకు దర్శనానికి 3 గంటల సమయం పడుతుంది. మరోవైపు సర్వదర్శనం భక్తులకు దర్శనాలకు కేవలం 4 నుంచి 6 గంటల సమయం పడుతుందని టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు. గురువారం రోజున 63 వేల మంది వరకు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.
భక్తుల రద్దీతో కంపార్ట్ మెంట్స్ అన్ని ఖాళీగా కన్పిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తిరుమలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ లు చేసుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం అంటూ కొంతమంది భక్తులు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాస్తంతా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న కూడా భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో తిరుమలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ లు చేసుకునే సరైన జాగ్రత్తలు పాటించాలని టీటీడీ భక్తుల్ని కోరింది.
సెప్టెంబర్ 7న చంద్రగ్రహణం నేపథ్యంలో తిరుమల ఆలయంను తాత్కలికంగా మూసి వేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల నుంచి, 8వ తేదీ తెల్లవారు జామున 3 గంటలకు తిరిగి తెరవనున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.ఈ క్రమంలో అన్నిరకాల సేవల్ని రద్దుచేస్తున్నట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.