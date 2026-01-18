English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral News: ఇదెక్కడి విడ్డూరం... ఆ ఆలయానికి వెళ్తే బట్టతల మీద జుట్టు వస్తుందంట.. అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Hair growth temple in Japan:  ప్రతిరోజు కూడా అక్కడి ఆలయంలో వేలాదిగా భక్తులు వచ్చి తమ జుట్టు కోసం ప్రార్థిస్తుంటారంట. అంతే కాకుండా బట్టతల మీద కూడా జుట్టు మొలుస్తుందని కొంత మంది నమ్ముతుంటారు. ఈ క్రమంలో బట్ట తల మీద జుట్టు మొలిపించే ఆలయం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
 
ఇటీవల చాలా మంది యువతీ, యువకులు  జుట్టురాలడం వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటు ఉంటారు. అంతేకాకుండా చిన్న ఏజ్ లో హెయిర్ లాస్ తో తీవ్రమైన బాధను అనుభవిస్తుంటారు. కొంత మంది బైటకు వెళ్లడానికి కూడా ఇష్టపడరు. అయితే.. చాలా మంది తమ తమ ఉద్యోగాల కోసం, పెళ్లి కోసం గుళ్లకు వెళ్తారు.

ఆ దేవుడికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేసి, తమ కోరికల్ని చెప్పుకుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. అయితే జపాన్ లో ఒక ఆలయం ఉందంట. అక్కడ చాలా మంది భక్తులు తమ జుట్టు పెరగాలని వెళ్తారంట. 

జుట్టు ఒత్తుగా,  దృఢంగా ఉండాలనుకునేవారు, బట్టతల సమస్యలతో బాధపడేవారు.. అక్కడి క్యోటో నగరంలో ఉన్న ‘మికామి’ పుణ్యక్షేత్రానికి రెగ్యులర్ గా వెళ్తారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఒక కాగితంపై తమ జుట్టు పెరగాలని తమ కోరికను కూడా రాసి పెట్టడం కన్పిస్తుంది.

క్యోటో నగరంలో ఉన్న ‘మికామి’ ఆలయంలో జుట్టు కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు కూడా చేస్తారంట. అంతేకాకుండా.. భక్తులు ఆలయ ప్రాంగణంలోకి వెళ్లేటప్పుడు స్పెషల్ గా  కవర్‌ను కొనుక్కుంటారు.  

 ఆలయ పూజారులు భక్తుల జుట్టును కొంత కత్తిరించి ఆ కవర్‌లో వేస్తారు. దాన్ని మసాయుకి ఫుజివారా దేవుడి వద్ద పెట్టి పూజారి చేతికి ఇస్తార. ఇలా చేయడం వల్ల జుట్టు సంబంధిత సమస్యలు ఉండవని, జుట్టు దృఢంగా మారుతుందని నమ్ముతారు.  

ఇప్పటికి కూడా ఈ ప్రాంతం చుట్టుపక్కల నుంచి భారీగా భక్తులు ఒత్తైన జుట్టు కోసం తరలి వస్తారు.  అయితే.. దీని వెనకాల కొన్ని కథనాలు ఉన్నాయి.   

ఫుజివారా ఉనెమెనోసుకే మసాయుకి అనే వ్యక్తి కటింగ్ చేసేవాడని, ఆయన తన పనినిదైవంగా భావించి, ఎల్లప్పుడు ఆలయంలోనే ఉండేవాడని ఆయన చనిపోవడంతో, ఇప్పటికి ఆయన గౌరవార్థం   ఈ విధంగా జుట్టును ఆలయంలో అర్పించడం, జుట్టు కోసం ప్రార్థించడం అక్కడి వారు చేస్తుంటారు. చాలా మంది బట్టతల ఉన్న వారు కూడా తమకు జుట్టు వచ్చిందని చెప్తుంటారు. ఏదీ ఏమైన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.  

