Tirumala: శ్రీవారి భక్తుల కోసం 16 మెడికల్ సెంటర్లు... భానుడి ప్రతాపం వేళ టీటీడీ నిర్ణయంపై భక్తులు ఏమన్నారంటే..?

Ttd 16 medical centres in Tirumala: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఏపీలోని చాలా జిల్లాలలో ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీలకు చేరుకున్నాయి. మరోవైపు ఎండల ప్రభావంతో జనా జీవనం అంతా అస్త వ్యస్తంగా మారిపోయింది.
తిరుమలలో ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో భానుడి ప్రతాపంకు జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. తిరుమల కొండపై భక్తుల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ఒక వైపున ఎండలు దంచి కొడుతున్న తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ ఏమాత్రం తగ్గడంలేదు. భానుడి ప్రతాపం నుంచి తప్పించుకొవడానికి టీటీడీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఎండల నుంచి భక్తుల సౌకర్యం కోసం ఏకంగా 16 వైద్య కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసింది. అంతే కాకుండా అత్యవసర సమయాల్లో ఈ వైద్య కేంద్రాల ద్వారా టీటీడీ సేవలు అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా భక్తుల కోసం తిరుమలలో అంబులెన్సు సేవల్ని కూడా అందబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అలిపిరి, శ్రీవారి మెట్టు మార్గాల్లో ప్రత్యేక వైద్య కేంద్రాలను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే తిరుమల కొండపై అశ్వినీ ఆస్పత్రిలో భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్నారు.
కానీ నిత్యం పెరిగిపోతున్న రద్దీ నేపథ్యంలో టీటీడీ మరో 16 వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. దీనితో పాటు అపోలో హార్ట్ సెంటర్ లను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్లో కంపార్ట్మెంట్-6 ఎదురుగా, భక్తులు నడిచి వచ్చే శ్రీవారి మెట్టులోని 1200 మెట్టు దగ్గర ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు వైద్య సేవలు అందిస్తారు. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 3 అంబులెన్సులు నడుస్తుండగా, మరో ఐదు 108 అంబులెన్సులు ఉన్నాయి. వీటిలో అశ్విని ఆస్పత్రి దగ్గర 2 అంబులెన్సులు, ఒక అపోలో అంబులెన్సు అందుబాటులో ఉంది.
కాలినడకన వచ్చే భక్తుల కోసం అలిపిరి నడక మార్గంలోని 1500 మెట్టు, గాలి గోపురం, రద్దీ సమయంలో నారాయణగిరి షెడ్ల దగ్గర ఉన్న వైద్య కేంద్రాల్లో 24/7 భక్తులకు వైద్య సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని టీటీడీ తెలిపింది. వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1లోని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ పక్కన కూడా వైద్య కేంద్రాలున్నాయి. అలాగే తిరుమలలోని కల్యాణకట్ట, ఏటీసీ సర్కిల్, పీఏసీ-5, తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం దగ్గర కూడా వైద్య కేంద్రాలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.
రామ్ భగీచా-1, పాపవినాశనం దగ్గర అదనంగా రెండు వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటితో పాటుగా మొబైల్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ల ద్వారా కూడా భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్నారు. తిరుమలలో మొత్తం 9 అంబులెన్సులు అందుబాటులో ఉంచారు. ఏటీసీ దగ్గర ఒక అంబులెన్సు, అలిపిరి చెకింగ్ సెంటర్, తిరుమల రెండో ఘాట్ రోడ్డులోని లింకు రోడ్డు, మొదటి ఘాట్ రోడ్డులోని 35వ మలపు దగ్గర ఒక్కో అంబులెన్సు ఉంది. తిరుమలలోని మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్న ప్రసాద కేంద్రం, పీఏసీ-2లో వైద్య కేంద్రాలు ఉన్నాయి. పాదాలా మండపం, ఏడో మైలు, భాష్యకార్ల సన్నిధి, శిలాతోరణం, సేవా సదన్ దగ్గర ఈ వైద్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఉదయం 8 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు వైద్య సేవలు అందుబాటులోతీసుకొచ్చారు.
తిరుమలలోని వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-2 వైద్య కేంద్రం దగ్గర ఒక అంబులెన్సు ఉంది. అలాగే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న రామ్ భగీచా విశ్రాంతి గృహం దగ్గర ఒక అంబులెన్సు ఉన్నాయి. భక్తులకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు 8 మంది డాక్టర్లు, 120 మంది పారా మెడికల్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారు. వీరు నిరంతరాయంగా వైద్య సేవలు సదుపాయం కల్పించారు. తిరుమలలోని అన్ని వైద్య కేంద్రాల్లో రోజుకు సగటున 2400 మంది భక్తులు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ఈ సేవలపై భక్తులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.