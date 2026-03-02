English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..

Dhan Shakthi Raja yoga: గ్రహ మండంలో కొన్ని గ్రహాల కలయిక వలన కొన్ని యోగాలు ఏర్పడుతాయి. అలాంటి యోగాల్లో శుక్ర-కుజ సంయోగంతో ఏర్పడే ధనశక్తి రాజయోగం వలన 3 రాశుల వారి జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది. అంతేకాదు ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం వరించబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్నాయి.  
Kuja Shukra Yuthi after Dhana Shakthi Yoga: కుజుడు మరియు శుక్రుల కలయిక నుండి ధనశక్తి యోగం ఏర్పడుతుంది, దీని కారణంగా మూడు రాశులకు అదృష్టం వరించబోతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో  కుజుడిని గ్రహాలకు అధిపతిగా పరిగణిస్తారు. అంతేకాదు కుజుడు ధైర్యం, బలంతో పాటు  శౌర్యానికి ప్రతీక. అంతేకాదు కుజుడు మేష, వృశ్చిక రాశలుకు అధిపతి అయిన కుజుడు ప్రతి 45 రోజులకు ఒక రాశి నుంచి మరికొ రాశిలోకి మారుతుంది. కుజుడి స్థానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడల్లా, దాని ప్రభావం అన్ని రాశుల జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవిస్తాయి. 

కుంభ రాశి.. కుంభ రాశి వారికి ధనశక్తి రాజయోగం వల్ల జీవితంలో ఊహించని మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.  ఉమ్మడి వ్యాపారం చేసే వారికి మంచి లాభాలు లభిస్తాయి. విదేశాలకు సంబంధించిన వ్యాపారాలు చేసే వారికి ఆర్థికంగా కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకు వారికి ఇదే మంచి తరుణం. గత కొన్నేళ్లుగా ఉన్న రుణ బాధలు తీరుతాయి. మీ ఆదాయం అమాంతం  పెరుగబోతుంది.

మిథున రాశి..  మిథున రాశి వారికి ధనశక్తి రాజయోగం వలన వీరి  జీవితాల్లో సానుకూల మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి.  చాలా కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. మీ ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉండబోతుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి పదోన్నతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగార్థులకు ఆశించిన జీతంతో మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారస్తులకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. కొత్త పెట్టుబడుల నుండి లాభాలను అందుకుంటారు. డబ్బు అనేక మార్గాల నుండి వస్తుంది.

మకర రాశి..  మకర రాశి వారికి ధనశక్తి రాజయోగం వల్ల అనేక రంగాలలో ఉన్న వారికి  గొప్ప విజయం లభించబోతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు మీ చేతులకి అందుతుంది.  పూర్వీకుల ఆస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి. పనిచేసే వారికి ఇది చాలా మంచి సమయం. ఉన్నతాధికారులు,  సహోద్యోగుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా  నష్టపోయే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి.   మీరు ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ జ్ఞానంతో పాటు మత విశ్వాసాలతో పాటు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లోని అంశాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.  

