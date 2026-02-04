English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dhanshakti Rajayogam: ఫిబ్రవరిలో అరుదైన ధనశక్తి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు.. ఆస్తులు కలిసొస్తాయి..

Dhanshakti Rajayogam: గ్రహ మండలంలో నవ గ్రహాలు ఒక చోట నుంచి మరొక చోటకు నిరంతరం తిరుగుతూ ఉంటాయి. అలా  ఫిబ్రవరి 23న కుంభరాశిలో కొన్ని గ్రహాల కలయికతో  ధన శక్తి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. కుజుడు, శుక్రుడు కలయికతో ఈ యోగం ఏర్పడింది. కానీ ఈ రాశిలో బుధుడు, రాహువు కూడా ఉన్నారు. ఫలితంగా ఈ నాలుగు గ్రహాలు చతుర్గ్రాహి యోగాన్ని సృష్టిస్తున్నారు. ఈ యోగం వల్ల ఏ రాశుల వారికి లక్ కలిసి రాబోతుందో చూద్దాం. 
Dhanshakti Rajayogam 2026: ఫిబ్రవరిలో కుజుడు, శుక్రుడు కలిస్తే ధన శక్తి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. శుక్రుడు ఫిబ్రవరి 6న కుంభరాశిలోకి, ఫిబ్రవరి 23న కుజుడు ఈ శుభ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తున్నారు. ఈ యోగం వల్ల ఏ రాశి వారికి లాభదాయకమూ తెలుసుకుందాం..

వృశ్చిక రాశి : వృశ్చికరాశి వారికి భౌతిక సుఖాలు పెరగబోతున్నాయి. మీరు పూర్వీకుల ఆస్తి నుండి ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు రియల్ ఎస్టేట్ లేదా వైద్య రంగానికి సంబంధించినవారైతే ఈ సమయం మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.  మీరు వ్యాపారంలో భారీ లాభాలను అందుకుంటారు. కొన్ని కొత్త పనులు ప్రారంభించవచ్చు. మీరు కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయం వలన మీ లైఫ్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. ఇది మీ కెరీర్‌ పరంగా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. పాత అప్పుల నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. 

మిథున రాశి: ధనశక్తి రాజయోగం మిథునరాశి వారికి కొత్త ఆదాయ వనరులను తెరవబోతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి చేతికి అందుతుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు కలిసొస్తాయి. ఉద్యోగస్తులకు పై అధికారుల నుండి పూర్తి సహకారం అందుతుంది. ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదల ఉంటుంది. మీరు కొత్త ఉద్యోగాన్ని స్టార్ట్ చేయవచ్చు. కోర్టు వ్యవహారాల్లో విజయావకాశాలు పొందవచ్చు.   

మకర రాశి: మకర రాశిలో ఉన్నవారి పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న  కోరికలు తీరుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. మీరు స్టాక్ మార్కెట్ నుండి మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. ఆఫీసులో  మీపై విశ్వాసం పెరుగుతుంది.మీరు కొత్త వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. మీరు కొన్ని పనిలో మంచి విజయాన్ని అందుకుంటారు.  కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం.

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిష్యులు, పంచాంగాలు, విశ్వాసాలు లేదా మత గ్రంధాల వంటి వివిధ మాధ్యమాల నుండి సేకరించి ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

