Dhantersa: ధన త్రయోదశి రోజు పొరపాటున ఈ వస్తువులు కొనకూడదు..

Do Not Buy On Dhanteras: రేపు ధనత్రయోదశి దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈరోజు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. ధన త్రయోదశి కొన్ని వస్తువులు పొరపాటున కొనకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.
 
ధనత్రయోదశి రోజు కొన్ని వస్తువులు తీసుకురావడం వల్ల ఇంటికి శుభప్రదం. అదేవిధంగా ఈ ధన త్రయోదశి రోజు పొరపాటున కూడా కొన్ని వస్తువులు కొనుగోలు చేయకూడదు.  

దీపావళికి రెండు రోజుల ముందు ఈ ధన త్రయోదశి వస్తుంది. రేపు అక్టోబర్‌ 18వ తేదీ ధన త్రయోదశి జరుపుకోనున్నారు. ఈ రోజు బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేస్తారు. అదేవిధంగా కొన్ని వస్తువులు కొనుగోలు చేయకూడదు  

పండితుల ప్రకారం ఇనుము కూడా ఈరోజు కొనుగోలు చేయకూడదు ఇది శనికి చిహ్నం కాబట్టి ధన త్రయోదశి రోజు ఈ  ఇనుముకు సంబంధించిన వస్తువులు కొనుగోలు చేయకూడదు.  

ఈరోజు స్టీల్‌, గాజు, కత్తెర, సూదులు వంటి పదునైన వస్తువులు కూడా కొనుగోలు చేయకూడదు. దీంతోపాటు ధన త్రయోదశి రోజు నల్లరంగు దుస్తులు కూడా కొనుగోలు చేయరు.  

మనదేశంలో ఎక్కువగా పండుగ సమయంలో దానాలకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ధనత్రయోదశి రోజు ఇల్లు శుభ్రం చేసే చీపురు కూడా కొనుగోలు చేయడం చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

