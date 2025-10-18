Dhanteras Gold- Silver: ధన్తేరస్ పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా రూ.1 లక్ష కోట్లకు పైగా వ్యాపారం జరిగింది. బంగారం, వెండి అమ్మకాలు రూ.60 వేల కోట్లు దాటాయి. ధరలు పెరిగినా, ప్రజలు నగలు, పాత్రలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కొనుగోలు చేశారు. జీఎస్టీ తగ్గింపులు, స్వదేశీ ఉత్పత్తుల ప్రోత్సాహం వాణిజ్య వృద్ధికి కారణమయ్యాయి.
Dhanteras Gold- Silver Business: ధన్తేరస్ పండుగ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా మార్కెట్లలో సందడి నెలకొంది. బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పెరిగినా, ప్రజల ఉత్సాహం ఏమాత్రం తగ్గలేదు. సంప్రదాయానికి కట్టుబడి, లక్ష్మీదేవి కృప కోసం కోట్లాది మంది బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, నాణేలు, పాత్రలు, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు కొనుగోలు చేశారు. ఫలితంగా ఈ సంవత్సరం ధన్తేరస్ సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం వాణిజ్యం రూ.1 లక్ష కోట్ల టర్నోవర్ దాటిందని వ్యాపార వర్గాలు వెల్లడించాయి.
మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం.. ఇందులో బంగారం, వెండి అమ్మకాలు మాత్రమే సుమారు రూ.60 వేల కోట్లకు చేరాయి. ఢిల్లీలోనే రూ.10 వేల కోట్లకు పైగా బంగారం-వెండి వ్యాపారం జరిగింది. ఈ గణాంకాలు గత ఏడాదితో పోలిస్తే దాదాపు 25 శాతం పెరుగుదల చూపిస్తున్నాయి. బంగారం ధరలు 10 గ్రాములకు గత సంవత్సరం రూ. 80,000 ఉండగా, ఈసారి రూ. 1,30,000కి చేరాయి. అలాగే వెండి ధరలు కిలోగ్రాముకు రూ. 98,000 నుండి రూ. 1,80,000కి ఎగబాకాయి. అయినా కూడా వినియోగదారులు వెనక్కి తగ్గకుండా కొనుగోళ్లు కొనసాగించారు.
ఆల్ ఇండియా జ్యువెలర్స్ అండ్ గోల్డ్ స్మిత్స్ ఫెడరేషన్ (AIJGF) అధ్యక్షుడు పంకజ్ అరోరా తెలిపిన ప్రకారం, గత రెండు రోజుల్లో కస్టమర్ల రద్దీ రికార్డు స్థాయికి చేరిందని, ముఖ్యంగా నగల దుకాణాల్లో భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగాయని తెలిపారు. అంతేకాకుండా, జీఎస్టీ తగ్గింపులు కూడా వినియోగదారులకు లాభదాయకంగా మారాయి.
కన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా ట్రేడర్స్ (CAT) జాతీయ అధ్యక్షుడు బి.సి. ఖండేల్వాల్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ ధన్తేరస్ సందర్భంగా కేవలం బంగారం, వెండి మాత్రమే కాకుండా రాగి, ఉక్కు పాత్రలు, చీపుర్లు, పూజా సామగ్రి వంటి వస్తువుల కొనుగోళ్లు కూడా అధికంగా జరిగాయి. ఈ వస్తువులను కొనడం శుభప్రదమని, పేదరికాన్ని దూరం చేసి ఇంటికి సానుకూల శక్తిని, లక్ష్మీదేవి కటాక్షాన్ని తెస్తుందని ప్రజలు నమ్ముతారు.
ఆధునిక కాలానికి అనుగుణంగా, ప్రజలు ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టాబ్లెట్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను కూడా శుభప్రదమైన కొనుగోళ్లలో భాగంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం ధన్తేరస్ సందర్భంగా పాత్రలు, వంటగది వస్తువులపై రూ.15 వేల కోట్లు, ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులపై రూ.10 వేల కోట్లు, అలంకరణ, దీపాలు, పూజా వస్తువులపై రూ.3 వేల కోట్లు, డ్రై ఫ్రూట్స్, స్వీట్లు, బట్టలు, వాహనాలపై రూ.12 వేల కోట్లు ఖర్చయినట్లు అంచనా.
ఈ భారీ టర్నోవర్ వెనుక రెండు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని వ్యాపార వర్గాలు చెబుతున్నాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపు వల్ల వినియోగదారులకు లభించిన సౌలభ్యం, అలాగే స్వదేశీని స్వీకరించండి అనే పిలుపుతో ప్రజలు దేశీయ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయడంపై చూపిన ఆసక్తి చూపించారు. ఫలితంగా ఈ ధన్తేరస్ పండుగ, భారత వాణిజ్య రంగానికి ఒక చారిత్రాత్మక మైలురాయిగా నిలిచింది.