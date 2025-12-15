English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Dhanurmasam 2025: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం.. ఈ 3 రాశులపై సూర్యుని సంపదల వర్షం..!

Dhanurmasam 2025: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం.. ఈ 3 రాశులపై సూర్యుని సంపదల వర్షం..!

Dhanurmasam 2025 Lucky Signs: రేపటి నుంచి ధనుర్మాసం ప్రారంభం కానుంది. పండితుల ప్రకారం రేపు మధ్యాహ్నం 1:23 గంటల నుంచి ధనుర్మాసం ఘడియలు ప్రారంభం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2025 డిసెంబర్ 16వ తేదీ నుంచి 2026 జనవరి 15వ తేదీ వరకు ఈ మాసం ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఈ మాసంలో కొన్ని రాశులకు రాజయోగం, ఆకస్మిక ధన లాభం కలుగుతుంది. ప్రధానంగా 3 రాశుల వారికి అదృష్ట యోగమే అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో మీరాశి కూడా ఉందా? ఒకసారి చెక్ చేయండి..
 
1 /5

ధనుర్మాసం అన్నీ మాసాల్లో ఒక ప్రత్యేక మాసం అని చెప్పవచ్చు. ఈ మాసంలో శుభకార్యాలు చేయరు. ప్రధానంగా సూర్యుడు ఉత్తరాయన యాత్రను కొత్త సంవత్సరంలో ప్రారంభిస్తాడు. ధనస్సు రాశిలో సూర్యుని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రతి 12 రాశుల్లో సూర్య సంచారం ఉంటుంది. రేపటి నుంచి సూర్యుడు ధనస్సు రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీన్నే సంక్రాంతి అని కూడా పిలుస్తారు.  

2 /5

అయితే, రేపు ధనస్సు రాశిలో సూర్యసంచారం ప్రారంభమవుతుంది. 2026 జనవరి 14వ తేదీ వరకు ఇది ఉంటుంది. దీన్నే మకర సంక్రాంతిగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈ సూర్య సంక్రమణం వల్ల మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అశేష రాజ భోగాలు అనుభవిస్తారు. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కూడా సఫలం అవుతాయి.  

3 /5

 కర్కాటక..  ధనస్సు రాశిలో సూర్య సంచారం వల్ల కర్కాటక రాశి వారికి విశేష ఫలితాలు కలుగుతాయి. రాజకీయాల్లో ఉన్న వారికి కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. కొత్త శుభవార్తలు వింటారు. అనుకోని గెలుపు మీ వంతు అవుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే కాలం. ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తవుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది..

4 /5

 మేష రాశి..  మేష రాశి వారు కూడా ఈ ధనుర్మాసం ఓ అదృష్ట కాలమని చెప్పవచ్చు. రాజకీయంగా కూడా వారికి బాగుంటుంది. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. విశేష ప్రయోజనాలు పొందుతారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. పనుల్లో ఆటంకం లేకుండా పూర్తి అవుతాయి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు కూడా చేస్తారు.

5 /5

 కుంభరాశి..  సూర్యుని విశేష ఆశీస్సుల వల్ల కుంభ రాశి వారికి కూడా అశేష లాభాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాల్లో కూడా లాభం చేకూరుతుంది. పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. కీలక బాధ్యతలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కొత్త ఒప్పందాలు కూడా చేసుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.) 

Dhanurmasam 2025 Dhanurmasam astrology Sun transit in Sagittarius lucky zodiac signs 2025 Dhanurmasam benefits

Next Gallery

Lucky Zodiac: ఈ వారం.. 4 రాశులవారిపై కనక వర్షం!