Shanidev Puja: ధనుర్మాసం.. శనీశ్వరుడ్నిఈ రహస్యమైన విధంగా పూజిస్తే సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా ఉపశమనం..

Dhanurmasam Shani puja: ధనుర్మాసం శనీశ్వరుడికి అత్యంత ఇష్టమైన మాసంగా చెప్తారు. ముఖ్యంగా శనీపీడలతో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే శాశ్వతంగా దోషాల నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతుంటారు.
సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తమ జాతకంలో శనీపీడ ప్రభావంతో తరచుగా బాధపడుతుంటారు. వారు చేసుకున్మ కర్మలను బట్టి శనీదేవుడు ఫలితాలను ఇస్తుంటాడు. అయితే.. సూర్యపుత్రుడు శనీదేవుడికి ధనుర్మాసం అంటే అత్యంత ప్రీతికరమైందని చెబుతారు.
శనీవారం రోజున కొన్ని రహస్యమైన విధానాలతో పూజించుకుని, రెమిడీలు పాటిస్తే శాశ్వతంగా శనీపీడల నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సాడేసాతి, అర్ధష్టమ, ఏలినాటీ బారిన పడి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు ఈ రెమిడీలను పాటించాలి.
ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడికి నల్లని వస్తువులుఅంటే చాలా ప్రీతికరమైనది. అందుకే నల్లనువ్వులు, నల్లని అంగుర్, నువ్వుల నూనె, నల్లనిబట్టను శనీదేవుడికి అర్పించాలి. లోహపు వస్తువులు, ఉప్పును శనీశ్వరుడి పూజలో ఉపయోగించుకొవాలి.
రావి చెట్టు, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. అంతేకాకుండా శనీశ్వరుడి అనుగ్రహాం కోసం దశరథుడిచేచెప్పబడిన శనీశ్వరుడి స్తోత్రంను చదవాలి. అంతేకాకుండా.. బీభత్సంగ శనీదోషలు ఉన్నవారు. ప్రవహించే నదీ దగ్గరకు వెళ్లి గుప్పెడు నల్లనువ్వులు తీసుకుని శరీరం మీద నుంచి మూడు సవ్యదిశలో తింపి ఆతర్వాత ప్రవహించే నదిలో వేయాలి.
మరల వెనక్కు తిరిగి చూడకుండా ఇంటికి వచ్చి కాళ్లుచేతులు కడిగిన తర్వాత ఇంట్లోకి వెళ్లాలి. ఇలా చేస్తే శనీదోషాల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా శనీవారం రోజున శనీపీడల నివారణకు చేసే పూజలు, హోమాలు,వ్రతాలు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయని పండితులు చెబుతుంటారు.