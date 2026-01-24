English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dhanush Mrunal Thakur Marriage: ఘనంగా ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి.. తరలి వచ్చిన అతిరథ మహారధులు..!

Dhanush - Mrunal Thakur Marriage : ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ పేర్లతో ఒక వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో వీరిద్దరూ సంప్రదాయ దక్షిణాది పెళ్లి చేసుకున్నట్లు చూపించారు. కానీ ఇది నిజమైన పెళ్లి వీడియో కాదు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) టెక్నాలజీ ఉపయోగించి డిజిటల్‌గా తయారు చేసిన వీడియో మాత్రమే.
ఈ వైరల్ వీడియోలో ధనుష్, మృణాల్ పెళ్లికి సినీ ప్రముఖులు హాజరైనట్లు చూపించారు. త్రిష కృష్ణన్, శృతి హాసన్, అనిరుధ్ రవిచందర్, అజిత్ కుమార్, దుల్కర్ సల్మాన్, తలపతి విజయ్ వంటి స్టార్‌లు పెళ్లికి వచ్చినట్లు AI ద్వారా సృష్టించారు. వీడియో చాలా సహజంగా ఉండటంతో చాలామంది.. ఇది నిజమేనని నమ్మేశారు. అయితే ఇది పూర్తిగా కల్పితం అని స్పష్టమైంది.

ధనుష్ – మృణాల్ ఠాకూర్ డేటింగ్‌లో ఉన్నారనే వార్తలు గత ఏడాది నుంచి వినిపిస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత 2026 ఫిబ్రవరిలో వీరిద్దరూ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం మొదలైంది. ముఖ్యంగా ఫిబ్రవరి 14న పెళ్లి జరుగుతుందని కొన్ని కథనాలు రావడంతో ఈ రూమర్లు మరింత పెరిగాయి. కానీ ఈ వార్తలను ఇద్దరూ అధికారికంగా ఎప్పుడూ ధృవీకరించలేదు.

పెళ్లి వార్తలపై మృణాల్‌కు దగ్గరైన వర్గాలు స్పష్టంగా స్పందించాయి. “ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. మృణాల్ వచ్చే నెలలో పెళ్లి చేసుకోవడం లేదు. ఇవన్నీ కారణం లేని పుకార్లే” అని వారు తెలిపారు. 

అలాగే మృణాల్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నారని చెప్పారు. ఫిబ్రవరిలో ఒక సినిమా విడుదల, మార్చిలో మరో తెలుగు సినిమా ఉండటంతో పెళ్లికి సమయం కుదరదని అన్నారు.  

ఈ రూమర్ల మధ్య మృణాల్ తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేసింది. పడవలో సూర్యాస్తమయం చూస్తూ ప్రశాంతంగా ఉన్న వీడియోను షేర్ చేసింది. దానికి “Grounded, glowing and unshaken!” అనే చిన్న క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. దీన్ని చాలామంది రూమర్లకు మృణాల్ ఇచ్చిన సైలెంట్ సమాధానంగా భావించారు.

Dhanush Mrunal Thakur marriage Dhanush Mrunal Thakur wedding video Dhanush Mrunal Thakur AI video Dhanush marriage rumours Mrunal Thakur marriage news

