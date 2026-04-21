Mrunal Thakur: ధనుష్- మృణాల్ ముహూర్తం ఫిక్స్ .. దేవతగా హీరోయిన్ ఎంట్రీ!

Mrunal Thakur:సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు ఏదో ఒక రూమర్ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ధనుష్, హీరోయిన్ మృణాల్ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న విషయం గత కొద్దిరోజులుగా తెగ వైరల్ అయింది. అయితే తమ మధ్య..ఏమీ లేదని పలుమార్లు ఇంటర్వ్యూలో చెప్పకు వచ్చింది. ఈ క్రమంలో వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ గురించి అధికారిక ప్రకటన రావడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
తమిళ స్టార్ హీరో, దర్శకుడు ధనుష్ దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్.. సౌత్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన సినిమా రాబోతుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ధనుష్ ఇప్పటికే నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా దర్శకుడిగా కూడా తన ప్రతిభను చూపించారు. ఆయన తీసిన సినిమాలు కథా పరంగా ప్రత్యేకతను చూపించాయి. అందుకే ఆయన దర్శకత్వంలో మరో కొత్త ప్రాజెక్ట్ అంటే ప్రేక్షకుల్లో సహజంగానే ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈసారి ఆయన ఒక పీరియాడిక్ కథను ఎంచుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ సినిమా 1960 నుంచి 1970 మధ్య కాలంలో జరిగే కథగా ఉండబోతోందని చెబుతున్నారు.
ఈ చిత్రంలో మృణాల్ ఠాకూర్ ఒక శక్తివంతమైన పాత్రలో కనిపించనుంది. ఆమె పాత్ర పేరు దేవత అని తెలుస్తోంది. ఈ పాత్ర కథకు ముఖ్యమైనది అని, భావోద్వేగాలతో నిండిన పాత్రగా ఉండబోతుందని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. మృణాల్ ఇప్పటికే తెలుగు ప్రేక్షకులకు సీతారామం సినిమా ద్వారా దగ్గరయ్యింది. ఆ సినిమా తర్వాత ఆమెకు మంచి క్రేజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇలాంటి బలమైన పాత్రలో నటించడం ఆమె కెరీర్కు మరో మెట్టు అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాను ధనుష్ తన స్వంత నిర్మాణ సంస్థ వుండర్బార్ ఫిల్మ్స్ ద్వారా నిర్మించబోతున్నారని సమాచారం. సంగీతాన్ని జి.వి. ప్రకాశ్ కుమార్ అందించనున్నారని చెబుతున్నారు. ఆయన సంగీతం ఈ పీరియాడిక్ కథకు మంచి భావాన్ని తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని అంటున్నారు.
ఇక మరోవైపు, ఈ సినిమా వార్తలతో పాటు ధనుష్.. మృణాల్ గురించి కొన్ని పుకార్లు కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వీరిద్దరూ రిలేషన్లో ఉన్నారని, త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని కొంతమంది ప్రచారం చేశారు. అయితే ఈ వార్తలపై మృణాల్ ఠాకూర్ స్పందించింది. తాను ప్రస్తుతం పూర్తిగా తన కెరీర్పైనే దృష్టి పెట్టిందని, ఎలాంటి డేటింగ్ విషయాలు లేవని ఆమె తెలిపింది. ధనుష్ తనకు మంచి స్నేహితుడు మాత్రమే అని కూడా స్పష్టం చేసింది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. కథ, నటీనటుల ఎంపిక, షూటింగ్ లొకేషన్ల వంటి అంశాలపై టీమ్ పనిచేస్తోందని సమాచారం. త్వరలోనే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలానే పూజా కార్యక్రమం ముహూర్తం కూడా ఇప్పటికే ఫిక్సయినట్టు.. మే నెల లో ఉండొచ్చు అని తెలుస్తోంది.