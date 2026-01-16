Mrunal Thakur Marriage Date: ధనుష్-మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి డేట్ ఫిక్స్.. ఎప్పుడంటే..?

Dhanush Mrunal Wedding : బాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది ధనుష్.. మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి వార్త. ఎన్నో రోజుల నుంచి వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్తలు వస్తూ ఉన్నా కానీ.. ఇవన్నీ కేవలం రూమర్స్ అనుకున్నారు అందరూ. కానీ ఇప్పుడు నిజమేనని త్వరలో వీళ్ళు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని గట్టిగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.
ధనుష్.. మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి వార్తా ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. వీళ్ళిద్దరూ ప్రేమలో ఉన్నారు అని వార్తలు వస్తున్నా.. చాలామంది ఇవి కేవలం రూమర్స్ మాత్రమే అనుకున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఏకంగా వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి డేట్ కూడా బయటకు వచ్చేసింది.
వాలెంటైన్స్ డే రోజున వీరిద్దరూ వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారని బాలీవుడ్ మీడియా కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నాయి. అయితే ఈ విషయంపై ఇప్పటివరకు ధనుష్ గానీ, మృణాల్ గానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ప్రకటన చేయలేదు.
గత కొంతకాలంగా ధనుష్, మృణాల్ మధ్య మంచి స్నేహం ఉందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. గత ఏడాది ఆగస్టులో సన్ ఆఫ్ సర్దార్ 2 సినిమా ప్రీమియర్ సందర్భంగా ఇద్దరూ కలిసి కనిపించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఆ సమయంలో మీడియా ప్రశ్నించగా.. మృణాల్ స్పందిస్తూ “ధనుష్ నాకు మంచి స్నేహితుడు మాత్రమే” అని చెప్పింది. ఆ ప్రీమియర్కు తన సహనటుడు అజయ్ దేవగన్ ఆహ్వానించాడని కూడా స్పష్టం చేసింది.
ఇటీవల ఫ్రీ ప్రెస్ జర్నల్లో వచ్చిన కథనం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 14న ధనుష్.. మృణాల్ వివాహం జరిగే అవకాశముందని పేర్కొన్నారు. కానీ ఈ వార్తలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ తమ తమ సినిమాల పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. అందుకే ఈ పెళ్లి వార్తలు నిజమా లేక కేవలం ఊహాగానాలా అనే సందేహం అభిమానుల్లో కొనసాగుతోంది.
మృణాల్ ఠాకూర్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె మొదట టెలివిజన్ రంగంలో అడుగుపెట్టింది. తరువాత సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చి మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. తెలుగులో ఆమె సీతా రామం సినిమాతో ప్రేక్షకుల మనసులు గెలుచుకుంది. ఈ సినిమా ఆమెకు తెలుగులో ప్రత్యేకమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది.
ధనుష్ గతంలో ఐశ్వర్య, సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పెద్ద కూతురిని 2004లో వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి యాత్ర, లింగా అనే ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. అయితే 2022 జనవరిలో ఇద్దరూ విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించారు.