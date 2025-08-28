Mrunal Thakur: మ్యాజిక్ అనేది ఆక్సిడెంట్ గా అవుతుంది.. ఫైనల్ గా ప్రేమపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ధనుష్, మృణాల్

Dhanush Love With Mrunal Thakur
ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రేమలో ఉన్నారు అన్న వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతుంది. వివిధ ఈవెంట్స్ లో వీరిద్దరూ కలిసి కనిపించడం కూడా ఈ వార్తలకు మరింత బలం చేకూర్చింది.. ఈ క్రమంలో ఇదంతా అబద్ధమే అని ఇందులో ఏమాత్రం నిజం లేదు అంటూ..మృణాల్ చెప్పినా ఇప్పుడు మరో విషయం మళ్ళీ వీళ్ళ ప్రేమ వార్తకు తెరలేపింది..
తమిళంలో తన నటన ద్వారా స్టార్ హీరో స్టేటస్ కి ఎదిగారు ధనుష్. మరోపక్క.. సీతారామం సినిమా ద్వారా సౌత్ ప్రేక్షకుల మదిని దోచుకుంది మృణాల్ ఠాకూర్.
అయితే వీరిద్దరూ కలిసి ఎటువంటి సినిమాలోని నటించలేదు. కానీ వీరిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉంది అన్న వార్త ఈమధ్య తెగ వైరల్ అయింది. ఎందుకు తగ్గట్టుగానే వీరిద్దరూ పలు ఈవెంట్స్ లో కలిసి కనిపించారు..
ఇక ధనుష్ ని చూడగానే మృణాల్ రియాక్షన్.. అలానే ఆమెతో ఆయన ఉండే చలువు ఈ రెండు కూడా వీళ్ళిద్దరి ప్రేమ వార్తలకు మరింత బలం చేకూర్చాయి.
కానీ తమ మధ్య ప్రేమ ఏమీ లేదు అంటూ ఈ హీరోయిన్ ఈ మధ్యనే చెప్పుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మరోసారి వీళ్ళ ప్రేమ వార్త బలం అందుకుంది. తాజాగా ధనుష్ .. “ఆక్సిడెంట్ గా జరిగే మ్యాజికే బెస్ట్ క్రియేషన్” అంతే అంటూ ఒక కొటేషన్ సోషల్ మీడియా ద్వారా షేర్ చేసారు. అంటే ఏదైనా అనుకోకుండా జరిగే మ్యాచ్కే ఏమైనా బెస్ట్ అని అర్థం వచ్చేలా ఈ కొటేషన్ పెట్టారు.
ఇక దీనికి మొట్టమొదట లైట్ మృణాల్ క్లిక్ చేసింది. దీంతో వీరిద్దరి మధ్య అనుకోకుండా ప్రేమ మొదలైంది అని ధనుష్ పెట్టగా దానికి మృణాల్ అవును అంటూ లైక్ కొట్టండి అని.. అభిమానిగా ఫిక్స్ అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ధనుష్ రజినీకాంత్ కూతురు ఐశ్వర్యని పెళ్లి చేసుకొని ఈ మధ్య డైవర్స్ తీసుకోగా.. వారిద్దరికీ ఇద్దరు కొడుకులు కూడా ఉన్నారు.