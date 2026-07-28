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Dhanush Net Worth 2026:ధనుష్ రిచ్ లైఫ్ సీక్రెట్ ఇదే.. ఆస్తులపై ఆసక్తికర వివరాలు!

Written ByVishnupriya
Published: Jul 28, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:38 PM IST

Dhanush Net Worth 2026:తమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ తన నటనతో భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. సాధారణ రూపంతో ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన ఆయన, తన ప్రతిభతో స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. తమిళ సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ చిత్రాల్లోనూ నటించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ధనుష్ తన 43వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు.

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ధనుష్ నెట్ వర్త్ 2026

ధనుష్ సినీ ప్రయాణం ప్రారంభంలో అంత సులభంగా సాగలేదు. ఆయన రూపంపై చాలా మంది విమర్శలు చేశారు. అయితే వాటిని పట్టించుకోకుండా నటనపై దృష్టి పెట్టారు. తన కష్టంతో ఒక్కో అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగారు. తన నటనతోనే విమర్శలకు సమాధానం ఇచ్చి అందరి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.  

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ధనుష్ ఇల్లు

ధనుష్ తొలి చిత్రం తుళ్లువదో ఇళమై. ఆ సినిమా తర్వాత వచ్చిన కాదల్ కొండేన్ ఆయనకు నటుడిగా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది. తరువాత తిరుడా తిరుడి, పుదుపేట్టై, పొల్లాదవన్, అసురన్ వంటి చిత్రాలతో అద్భుతమైన నటుడిగా గుర్తింపు పొందారు. ముఖ్యంగా అసురన్ సినిమాలో ఆయన నటనకు జాతీయ స్థాయిలో ప్రశంసలు లభించాయి.  

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ధనుష్ లగ్జరీ కార్లు

నటుడిగానే కాకుండా ధనుష్ దర్శకుడు, నిర్మాత, గేయ రచయిత, నేపథ్య గాయకుడిగానూ తన ప్రతిభను చూపించారు. ఆయన పాడిన "వై దిస్ కొలవెరి డి" పాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. పలు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ తన కెరీర్‌ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తున్నారు.సినిమాలతో పాటు ప్రకటనలు, నిర్మాణ సంస్థ, సంగీత హక్కులు వంటి అనేక మార్గాల ద్వారా ధనుష్ భారీ ఆదాయం పొందుతున్నారని సమాచారం. వివిధ నివేదికల ప్రకారం ఆయన మొత్తం ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.250 కోట్లకు పైగా ఉందని అంచనా.

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ధనుష్ పారితోషికం

చెన్నైలోని పోయెస్ గార్డెన్ ప్రాంతంలో ధనుష్ నిర్మించిన విలాసవంతమైన ఇంటి విలువ సుమారు రూ.150 కోట్లు ఉంటుందని ప్రచారం జరుగుతోంది. విశాలమైన ఈ ఇంటిలో అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. ఈ ఇల్లు ప్రముఖ నటుడు రజినీకాంత్ నివాసానికి సమీపంలో ఉండటం కూడా ప్రత్యేకత. ధనుష్‌కు లగ్జరీ కార్లంటే కూడా చాలా ఇష్టం. ఆయన వద్ద రోల్స్ రాయిస్, బెంట్లీ, ఫోర్డ్ మస్టాంగ్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయని సమాచారం. అలాగే ఒక్కో సినిమాకు సుమారు రూ.50 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం ఉంది.  

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ధనుష్ ఆదాయం

ఒకప్పుడు రూపం కారణంగా విమర్శలు ఎదుర్కొన్న యువకుడు, నేడు భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో అత్యంత విజయవంతమైన నటులలో ఒకరిగా నిలవడం ధనుష్ కృషి, పట్టుదలకు నిదర్శనం. నటనతో పాటు విభిన్న రంగాల్లో తన ప్రతిభను నిరూపిస్తూ ఆయన అభిమానులను నిరంతరం అలరిస్తూనే ఉన్నారు.

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Dhanush salary per movie

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