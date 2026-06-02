/Dhanush Political Entry: రాజకీయాల్లోకి తమిళ హీరో ధనుష్.. అధికారిక క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ఫ్యామిలీ..!

Dhanush Political Entry:కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ధనుష్ గురించి తాజాగా వచ్చిన ఒక వార్త తమిళ సినీ వర్గాల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. భవిష్యత్తులో ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి రావచ్చని ఆయన తండ్రి, ప్రముఖ దర్శకుడు కస్తూరి రాజా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వ్యాఖ్యలతో ధనుష్ రాజకీయ భవిష్యత్తుపై కొత్త చర్చ మొదలైంది.
చెన్నైలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కస్తూరి రాజాను మీడియా ప్రతినిధులు ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వచ్చే అవకాశాల గురించి ప్రశ్నించారు. దీనికి స్పందించిన ఆయన, రాజకీయాలు ప్రతి ఒక్కరికీ అందుబాటులో ఉన్న రంగమని చెప్పారు. ఎవరైనా ప్రజలకు సేవ చేయాలనుకుంటే రాజకీయాల్లోకి రావచ్చని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.ఈ సందర్భంగా ధనుష్ కూడా భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టే అవకాశం ఉందని కస్తూరి రాజా పేర్కొన్నారు. తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చే ఆలోచన లేదని, కానీ తన కుమారులు లేదా మనవళ్లు ఆ మార్గాన్ని ఎంచుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఆయన మాటలు ప్రస్తుతం అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
కస్తూరి రాజా తన కుటుంబ ప్రయాణాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒకప్పుడు చాలా సాధారణ పరిస్థితుల్లో జీవించామని, జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నామని తెలిపారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం, కష్టపడి చేసిన ప్రయత్నాల వల్లే సినీ పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకోగలిగామని చెప్పారు.
తన పెద్ద కుమారుడు సెల్వరాఘవన్ చదువులో ప్రతిభ కనబరిచిన తర్వాతే సినిమా రంగంలోకి వచ్చాడని ఆయన వివరించారు. తర్వాత దర్శకుడిగా విజయాలు సాధించి కుటుంబానికి మంచి పేరు తీసుకొచ్చాడని చెప్పారు. అలాగే తమ కుటుంబంలోని ఇతర సభ్యులు కూడా తమ తమ రంగాల్లో విజయవంతంగా కొనసాగుతున్నారని తెలిపారు.
ఇక ధనుష్ విషయానికి వస్తే, నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా దర్శకుడు, నిర్మాత, గాయకుడిగా కూడా మంచి గుర్తింపు సంపాదించారు. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ చిత్రాల్లో కూడా తన ప్రతిభను నిరూపించారు. ఇటీవల విడుదలైన చిత్రాలతో ఆయన మరింత ప్రజాదరణ పొందారు.
మరోవైపు, ధనుష్ అభిమాన సంఘాలు చాలా కాలంగా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. పేదలకు సహాయం చేయడం, అవసరమైన వారికి మద్దతు అందించడం వంటి కార్యక్రమాల్లో అవి చురుకుగా పాల్గొంటున్నాయి. దీంతో రాజకీయాలపై వస్తున్న ఊహాగానాలకు మరింత బలం చేకూరుతోంది.అయితే ధనుష్ స్వయంగా రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ఎక్కడా ప్రకటించలేదు. అయినప్పటికీ ఆయన తండ్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు భవిష్యత్తులో అలాంటి అవకాశం ఉండవచ్చనే చర్చకు దారితీశాయి. నిజంగా ధనుష్ రాజకీయాల్లోకి వస్తారా లేదా అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.