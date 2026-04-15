Dhanush Sara Arjun Movie: తమిళ హీరో ధనుష్.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా సుపరిచితమే. తమిళంతో పాటు తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ వంటి సినీ ఇండస్ట్రీల్లో ఆయన పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. అయితే ఆయన నటించబోతున్న (ధనుష్ 56వ చిత్రం) సినిమాలో ఓ 20 ఏళ్ల హీరోయిన్ను ఎంపిక చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అంటే అయన వయసులో సగానికి కంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్న నటితో ధనుష్ ఆడిపాడనున్నాడనట. ఇప్పుడా విషయం సినిమా ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ధనుష్ తన నటనతో ఎన్నో రాష్ట్ర, జాతీయ అవార్డులతో సహా అనేక అవార్డులను గెలుచుకున్నాడు. 'తుళ్ళువతో ఒలమై' అనే తమిళ చిత్రంతో ధనుష్ హీరోగా అరంగేట్రం చేశాడు. ఆయన తండ్రి, సోదరుడు అందరూ చిత్రసీమకు చెందిన వారే కావడం విశేషం.
ధనుష్ తమిళంలోనే కాకుండా తెలుగు, హిందీ, ఆంగ్ల భాషలలో కూడా పలు చిత్రాలలో నటిస్తున్నారు. ఆయనకు హాలీవుడ్ నుంచి కూడా ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. ధనుష్ నటించిన 'కర' చిత్రం ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానుంది. దీని తర్వాత, ఆయన రాజ్కుమార్ పెరియస్వామి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల, సాయి పల్లవిలతో హీరోయిన్లుగా ధనుష్తో కలిసి ఆడనున్నారు.
ఆ తర్వాత ధనుష్ 56వ చిత్రానికి తమిళరసన్ పచ్చముత్తు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. 'లప్పర్ బంధు' విజయం తర్వాత ఆయనకు ఇది మొదటి చిత్రం. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు జరుగుతున్నాయి, ఇందులో ప్రధాన పాత్ర కోసం చిత్ర బృందం హీరోయిన్ను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం ఒక యువ నటిని ఎంపిక చేశారని కోలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ నటి ఇటీవల ఇంటర్నెట్లో సంచలనంగా మారింది. ఆమె తమిళ చిత్రసీమలో బాలనటిగా అరంగేట్రం చేసి.. ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో తొలి సినిమాతోనే ఇండస్ట్రీ హిట్ను తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఆ సినిమా విజయంతో ఆమెకు విపరీతమైన గిరాకీ ఏర్పడి.. అనేక సినిమాల ఆఫర్లు వస్తున్నాయి.
ఆమె మరెవరో కాదు, సారా అర్జున్. ఆమె ఇటీవలే విడుదలై కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించిన 'ధురందర్' సినిమాలో సారా హీరోయిన్గా నటించింది. తమిళంలో విక్రమ్ ప్రధానపాత్రలో 'దైవమగన్' చిత్రంతో (తెలుగులో 'నాన్న') బాలనటిగా తొలిసారిగా పరిచయమైన ఈ బ్యూటీ.. యుక్త వయసులో 'పొన్నియిన్ సెల్వన్' చిత్రంలో చిన్ననాటి నందిని పాత్రను పోషించారు. ఇప్పుడు బాలీవుడ్ను ఊపేస్తున్న 'ధురందర్' చిత్రానికి లభించిన ఆదరణ ఇప్పుడు ఆమెను స్టార్ హీరోయిన్గా మార్చింది.
ధనుష్ 56వ చిత్రంలో హీరోయిన్గా నటించేందుకు రుక్మిణి వసంతతో చర్చలు జరిగాయని చెబుతున్నారు. అయితే, ఆమెకు కాల్ షీట్ రాకపోవడంతో ఆ అవకాశం సారా అర్జున్కు దక్కిందని అంటున్నారు.
సారా అర్జున్ 2005లో జన్మించింది. ఆమె వయసు 20 ఏళ్లు. ధనుష్ 1983లో జన్మించాడు, అతని వయసు 42 ఏళ్లు. తనకంటే 22 ఏళ్లు చిన్నదైన హీరోయిన్తో ధనుష్ నటించబోతున్నాడని తెలియడంతో అభిమానులు ఆన్లైన్లో దీని గురించి చర్చిస్తున్నారు.