Dhanush vs Mrunal Net Worth: ధనుష్ – మృణాల్ మధ్యలో ఉన్న ఆస్తులు, వయసు తేడా ఎంత తెలుసా..!

Dhanush Mrunal Thakur Age Gap : బాలీవుడ్, సౌత్ సినీ ఇండస్ట్రీల్లో ప్రస్తుతం ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేర్లు ధనుష్.. మృణాల్ ఠాకూర్. వీరిద్దరి మధ్య డేటింగ్, పెళ్లి వార్తలు కొంతకాలంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. వాలెంటైన్ డే రోజున వీరిద్దరూ వివాహం చేసుకోబోతున్నారనే ప్రచారం కూడా జరిగింది.
ధనుష్.. మృణాల్ ఠాకూర్ పెళ్లి వార్త కొద్ది రోజుల నుంచి తెగ వైరల్ అవుతూ ఉండగా.. ఈరోజు మాత్రం మృణాల్ టీం ఇవన్నీ కేవలం రూమర్స్ మాత్రమే అంటూ ఒక పోస్ట్ రిలీజ్ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు అందరి ఆసక్తి వీరిద్దరి నెట్ వర్త్ పై ఉంది. అసలు వీరిద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ సంపన్నులు అనే విషయాన్ని తెగ సర్చ్ చేశారు.
ముందుగా మృణాల్ ఠాకూర్ విషయానికి వస్తే.. ఆమె తన నట జీవితాన్ని టెలివిజన్ రంగంలో ప్రారంభించారు. టీవీ సీరియల్స్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత సినిమాల్లో అవకాశాలు వచ్చాయి. మొదటగా ఆమె ఒక మరాఠీ సినిమాలో నటించారు. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టి, 2018లో వచ్చిన ‘లవ్ సోనియా’ సినిమాతో మంచి పేరు సంపాదించారు. హిందీ సినిమాలతో పాటు సౌత్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఆమెకి మంచి అవకాశాలు వచ్చాయి. తెలుగులో సీతా రామం సినిమా ఆమె కెరీర్కు టర్నింగ్ పాయింట్గా నిలిచింది. ప్రస్తుతం రిపోర్టుల ప్రకారం మృణాల్ ఠాకూర్ మొత్తం ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.33 కోట్ల వరకు ఉంటుందని సమాచారం.
ధనుష్ విషయానికి వస్తే, ఆయన చాలా సంవత్సరాలుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నారు. 2002లో తన తొలి సినిమాతో కెరీర్ ప్రారంభించిన ధనుష్, నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా గాయకుడిగా, నిర్మాతగా కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. సౌత్ సినిమాలతో పాటు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ సినిమాల్లో కూడా నటించారు. ఆయనకు భారీ విలువైన ఆస్తులు ఉన్నాయి. కోట్ల విలువైన ఇల్లు, ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లు ఆయన వద్ద ఉన్నాయి. రోల్స్ రాయిస్, రేంజ్ రోవర్ వంటి ఖరీదైన కార్లు ఆయన కార్ కలెక్షన్లో ఉన్నాయి. రిపోర్టుల ప్రకారం ధనుష్ నెట్ వర్త్ సుమారు రూ.230 కోట్ల వరకు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
వ్యక్తిగత జీవితంలో ధనుష్ గతంలో ఐశ్వర్య రజినీకాంత్ను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే కొంతకాలం తర్వాత వీరిద్దరూ విడిపోయారు. మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం 33 సంవత్సరాల వయస్సులో ఉండగా..ధనుష్ వయసు 42 సంవత్సరాలు.
ఇద్దరి సంపత్తిని పోల్చితే ప్రస్తుతం ధనుష్, మృణాల్ ఠాకూర్ కంటే ఎక్కువ సంపన్నుడిగా ఉన్నారు. అయితే మృణాల్ ఠాకూర్ కెరీర్ వేగంగా ఎదుగుతోంది. భవిష్యత్తులో ఆమె నెట్ వర్త్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి.