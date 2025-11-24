English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dharmendra Family Net Worth: ధర్మేంద్ర ఫ్యామిలీలో హేమమాలిని నుంచి సన్నీ డియోల్.. వరకు ఒక్కొక్కరికి ఎంత ఆస్తి ఉందో తెలుసా..?

Dharmendra Family: బాలీవుడ్‌కు ఎన్నో గుర్తుండిపోయే సినిమాలను అందించిన వెటరన్ నటుడు ధర్మేంద్ర పేరు వినగానే ప్రేక్షకులకు గౌరవం కలుగుతుంది. దశాబ్దాలపాటు సినీ పరిశ్రమలో పనిచేసిన ధర్మేంద్ర..తన నటనతో పాటు వ్యాపార రంగంలో కూడా మంచి స్థాయికి చేరుకున్నారు.  ఆయన ముంబైలోని బ్రీచ్ క్యాండీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఈరోజు మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఆయన కుటుంబ ఆస్తుల వివరాలు వైరల్ అవుతున్నాయి..
ధర్మేంద్ర వ్యక్తిగత నికర సంపద సుమారు రూ.335 కోట్ల నుంచి రూ.450 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా. సినిమాలు, నిర్మాణ సంస్థలు..రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు ద్వారా ఈ సంపదను ఆయన సంపాదించారు. ఆయనతో పాటు కుమారులు సన్నీ డియోల్..బాబీ డియోల్ కూడా సినిమా రంగంలో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

సన్నీ డియోల్ నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా రాజకీయాల్లో కూడా చురుకుగా ఉండి ఆదాయం పొందుతున్నారు. వివిధ వనరుల ప్రకారం, సన్నీ డియోల్ నికర సంపద సుమారు రూ.130 కోట్లుగా అంచనా వేస్తున్నారు. 

ఇక బాబీ డియోల్ విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆయన సినిమాలు.. వెబ్ సిరీస్‌లతో మంచి విజయాలు సాధించారు. ఒక్కో సినిమాకు రూ.4 నుంచి రూ.6 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. ఆయన మొత్తం సంపద సుమారు రూ.66 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ధర్మేంద్ర భార్య హేమా మాలిని కూడా ప్రముఖ నటి మరియు రాజకీయ నాయకురాలు. ఆమె ఎన్నికల అఫిడవిట్ ప్రకారం ఆమె నికర సంపద సుమారు రూ.122 కోట్లుగా ఉంది. కుమార్తె ఈషా డియోల్ విషయానికి వస్తే, ఆమె వ్యక్తిగత సంపదపై అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.  

ఈ అన్ని వివరాలను కలిపి చూసుకుంటే, డియోల్ కుటుంబం మొత్తం సంపద వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను దాటినట్టు అంచనా వేస్తున్నారు. సినిమాల్లో ఎన్నో తరాలుగా కొనసాగుతున్న ఈ కుటుంబం.. నటనతో పాటు పెట్టుబడులు.. వ్యాపారాల ద్వారా మరో రికార్డ్ స్థాయికి చేరింది. బాలీవుడ్‌లో అత్యంత విలువైన కుటుంబాల్లో డియోల్ కుటుంబం ఒకటిగా నిలిచింది.

