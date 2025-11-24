English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dharmendra Vs NBK: ధర్మేంద్ర మూవీ రీమేక్ తోనే బాలయ్య తొలి 100 రోజులు చిత్రం..

Dharmendra Vs NBK: బాలీవుడ్ లో తొలి తరం మాస్  యాక్షన్ హీరోగా ధర్మేంద్రకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఆయన మృతితో బాలీవుడ్ లో ఓ శకం ముగిసినట్లైంది. ఈయన సినిమాలు పలు చిత్రాలు తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో రీమేక్ అయ్యాయి.ఇక నందమూరి నట సింహం తొలి 100 చిత్రం .. ధర్మేంద్ర సినిమా రీమేక్ కావడం విశేషం. 

 
బాలీవుడ్ లో ధర్మేంద్ర ఈ పేరే ఓ  సంచలనం. ఆయన లేని హిందీ చిత్ర సీమను ఊహించడం కష్టమనే చెప్పాలి. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్ లో దేవానంద్, సునీల్ దత్ తర్వాత మాస్ హీరోగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఈయన నటించని బ్లాక్ బస్టర్ మూవీతోనే బాలయ్య తొలి వంద రోజుల షీల్డును అందుకోవడం విశేషం. 

ఈయన నటించిన పలు చిత్రాలు ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచాయి. అందులో ‘షోలే’ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. మరోవైపు ఈయన నటించిన పలు చిత్రాలు తెలుగులో కూడా రీమేక్ అయ్యాయి. ఇక బాలయ్య తొలి వంద రోజుల ప్రదర్శించిన చిత్రం ధర్మేంద్ర నటించిన సూపర్ హిట్ మూవీకి రీమేక్ కావడం విశేషం. 

1973లో నాసిర్ హుస్సేన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘యాదోంకి బారాత్’ సినిమా ధర్మేంద్ర సినీ కెరీర్ లో మేలు మలుపు. ఇందులో మరో ఇద్దరు హీరోలున్నారు.  ఇదే చిత్రాన్ని తెలుగులో ఎన్టీఆర్,బాలకృష్ణ, మురళీ మోహన్ హీరోలుగా ‘అన్నదమ్ముల అనుబంధం’ గా రీమేక్ అయింది. 

‘అన్నదమ్ముల అనుబంధం’ సినిమాలో ధర్మేంద్ర పాత్రను తెలుగులో ఎన్టీఆర్ పోషించారు. మరో ఇద్దరు హీరోల పాత్రను బాలయ్య, మురళీ మోహన్ చేశారు. ఈ సినిమా 1975లో ఎమర్జన్సీ సమయంలో విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది. అంతేకాదు హీరోగా తొలి వంద రోజుల షీల్డ్ ను అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎమ్జీఆర్ చేతులు మీదుగా అందుకున్నారు బాలయ్య. అటు మురళీ మోహన్ కు కూడా ఇదే ఫస్ట్ 100 డేస్ మూవీ కావడం గమనార్హం. బాలయ్యకు ఇది మూడో సినిమా. 

ఆ తర్వాత 1986లో బాలకృష్ణ హీరోగా ఎస్.బి.చక్రవర్తి దర్శకత్వంలో చేసిన ‘నిప్పలాంటి మనిషి’ సినిమా.. హిందీలో ధర్మేంద్ర హీరోగా నటించిన ‘ఖయామత్’ మూవీకి రీమేక్ గా తెరకెక్కింది. ఈ రకంగా తెలుగులో నందమూరి ఫ్యామిలీ హీరోలతో ధర్మేంద్రకు మంచి అనుబంధమే ఉంది. ఇక హిందీలో ధర్మేంద్ర కుమారుడు సన్ని డియోల్ బాలీవుడ్ బాలకృష్ణ అని తెలుగు వాళ్లు పిలుస్తుంటారు. ఈయన చిన్న కుమారుడు ఈ యేడాది బాలయ్య హీరోగా నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’లో విలన్ గా నటించడం విశేషం. అటు గౌతమిపుత్ర శాతకర్ణిలో ధర్మేంద్ర భార్య హేమా మాలిని తల్లి పాత్రలో నటించడం విశేషం.  

Dharmendra NBK Balakrishna Dharmendra Balakrishna Remake Dharmendra Movie Balakrishna Akhanda Dharmendra news Dharmendra today dharmendra news dharmendra news update Akhanda 2 Thandavam

