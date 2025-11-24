English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..

Dharmendera Top Movies list: బాలీవుడ్ తొలి తరం యాక్షన్ హీరోల్లో ధర్మేంద్రకు సెపరేట్ ప్లేస్ ఉంది. అంతేకాదు తన యాక్షన్ చిత్రాలతో హీ మ్యాన్ ఆఫ్ బాలీవుడ్ గా పేరు గడించాడు. ఈయన కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ సినిమా  విషయానికొస్తే.. 
1. షోలే - రమేశ్ సిప్పి దర్శకత్వంలో ధర్మేంద్ర, అమితాబ్ బచ్చన్, సంజీవ్ కుమార్ లు హీరోలుగా గబ్బర్ సింగ్ గా అమ్జద్ ఖాన్,  హేమా మాలిని, జయబాధురి కథానాయికలుగా నటించిన ఈ చిత్రం బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎవర్ గ్రీన్ హిట్ గా నిలిచింది.   

2. ధరమ్ వీరమ్ - మన్మోహన్ దేశాయ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ధరమ్ వీర్’. ఈ చిత్రంలో జితేంద్ర మరో హీరోగా నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. 

3. యాదోంకి బారాత్ - 1973లో నాసిర్ హుస్సేన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘యాదోంకి బారాత్’ సినిమా ధర్మేంద్ర సినీ కెరీర్ లో మరో గొప్ప చిత్రం. తెలుగులో ఎన్టీఆర్, బాలయ్య, మురళీ మోహన్ హీరోలుగా ‘అన్నదమ్ముల అనుబంధం’ గా రీమేక్ అయింది. బ్రదర్స్ సెంటిమెంట్ నేపథ్యంలో వచ్చిన చిత్రాల్లో ఈ సినిమా మొదటి స్థానంలో నిలుస్తుంది. 

4. ఆంఖే - రామానంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ఆంఖే’ మూవీ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ గా  ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో మరో మెమరబుల్ హిట్ గా నిలిచింది. 

5. చుప్కే చుప్కే - బాలీవుడ్ దర్శకుడు హృషికేష్ ముఖర్జీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘చుప్కే చుప్కే’ సినిమాలో తన యాక్షన్ కు భిన్నంగా కామెడీతో నవ్వించాడు. ఈ చిత్రంలో అమితాబ్ బచ్చన్ మరో హీరోగా నటించారు. 

ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎన్నో వందల చిత్రాలున్నాయి. అందులో 90 శాతం సినిమాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర సక్సెస్ సాధించాయి. బాలీవుడ్ ఎక్కువ సక్సెస్ స్ట్రెక్ రేట్ ఉన్న హీరోల్లో ధర్మేంద్ర ముందు వరుసలో ఉంటారు.  అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సన చిత్రాల విషయానికొస్తే.. చరస్, డ్రీమ్ గర్ల్, లోఫర్, సీతా ఔర్ గీత, తహల్క, ది బర్నింగ్ ట్రెయిన్, ఫరిష్తే, ప్యార్ కియా తో డర్నా క్యా, రాఖీ ఔర్ రాణి కీ ప్రేమ్ కహాని, అందా కానూన్,  హమ్ సే నా టక్ రానా, మైదాన్ ఏ జంగ్, ఏలాన్ ఏ జంగ్  వంటి పలు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలున్నాయి.  

