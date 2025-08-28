Dharsha Guptha Earnings: బిగ్ బాస్ బ్యూటీ ఫోటోషూట్ల ద్వారా నెలకు దాదాపుగా రూ.4 లక్షలు సంపాదిస్తుంది. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
సినీ తారలు, టీవీ సెలబ్రిటీలు సోషల్ మీడియాలో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటారో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. వారు ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు.
సినిమా అప్డేట్స్, వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలను తమ అభిమానులతో పంచుకుంటారు. కానీ ఓ బిగ్ బాస్ బ్యూటీ కొన్ని హాట్ ఫోటోషూట్ల ద్వారానే నెలకు రూ.4 లక్షలు సంపాదిస్తుంది. ఈ బ్యూటీ ఎవరో తెలుసా?
బిగ్ బాస్ బ్యూటీ కమ్ నటి ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా చాలా సంపాదిస్తుంది. ఆమె మరెవరో కాదు నటి దర్శా గుప్తా.
నటి దర్శా గుప్తా తన కెరీర్ను తమిళ టీవీ సీరియల్తో ప్రారంభించింది. తరువాత ఆమె రుద్ర తాండవం (2021), ఓ మై ఘోస్ట్ (2022) అనే రెండు చిత్రాలలో నటించి నటిగా మంచి పొందింది.
ఈ బ్యూటీకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో 2.3 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఆమె ప్రతిరోజూ ఏదో ఒక పోస్ట్ చేసి సందడి చేస్తుంది.
నటి దర్శ గుప్తా గ్లామరస్, సాంప్రదాయ ఫోటోషూట్లలో సందడి చేస్తుంది. ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో బ్రాండ్ ప్రమోషన్ల ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదిస్తుంది.
ఈమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ నడుపుతున్నాడు. ఒక్కో సబ్స్క్రిప్షన్ విలువ నెలకు రూ.440. ప్రస్తుతం ఆమెకి 961 మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. అంటే ఆమె తన హాట్ ఫొటోలను పోస్ట్ చేస్తూ ఈ స్ట్రీమ్ ద్వారా నెలకు రూ.4 లక్షలకు పైగా సంపాదిస్తున్నది అన్నమాట.
కోవిడ్-19 సమయంలో దర్శ గుప్తా 20,000 మందికి పైగా ప్రజలకు ఆశ్రయం, వైద్య సంరక్షణ అందించారు. దీనికి గాను, ఆమెను 'హార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్' అవార్డుతో సత్కరించారు.