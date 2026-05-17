Dhoni IPL Retirement: రేపే ధోనీ చివరి మ్యాచ్..చెపాక్‌లో ఫ్యాన్స్ మధ్య వీడ్కోలు పలకనున్న దిగ్గజం?!

Written ByHarish DarlaUpdated byHarish Darla
Published: May 17, 2026, 02:42 PM IST|Updated: May 17, 2026, 02:42 PM IST

Dhoni IPL Retirement 2026: చెపాక్ వేదికగా మే 18న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌తో జరగనున్న మ్యాచ్‌లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాజీ కెప్టెన్ ఎంఎస్ ధోనీ ఆడనున్నారని సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే గాయల బెడద కారణంగా ఆయన క్రికెట్‌కు పూర్తిగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్‌ ఇప్పుడు చివరి దశకు చేరుకుంది. టోర్నీ ముందు గాయంతో తుదిజట్టు నుంచి దూరమైన ఎంఎస్ ధోనీ.. ఆ తర్వాత ఏ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులో లేరు. 

దీంతో గతంలో ఆయన ఇచ్చిన మాట ప్రకారం.. చెన్నై అభిమానుల సొంత మైదానంలో చివరి మ్యాచ్ ఆడి రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తారని తెలుస్తోంది. దీనిపై అనేక సందేహాలు వ్యక్తమైనా.. ధోనీ తప్పకుండా ఈ మ్యాచ్ ఆడతాడని క్రికెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. అయితే మే 21న గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టుతో జరగబోయే లీగ్ మ్యాచ్‌కు ధోనీ అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చు. 

చెన్నైలో సీఎస్కే ఆడేందుకు ఇంకొక మ్యాచ్ మాత్రమే మిగిలుంది. మే 18న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌ జట్టుతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ లీగ్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో ధోనీ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికే అవకాశం ఉందని పలువురు విశ్లేషకులు అంటున్నారు. సొంత స్టేడియంలో, సొంత అభిమానుల ముందు.. రిటైర్మెంట్‌కు ఇంత కంటే మంచి సమయం ఉండదని సీఎస్కే ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.  

ఐదుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన సీఎస్‌కే జట్టు ప్రస్తుత సీజన్‌లో ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరాలంటే రానున్న రెండు మ్యాచ్‌ల్లో తప్పనిసరిగా గెలవాల్సి ఉంటుంది. ఈ జట్టు ఇప్పటికే ఆడిన 12 మ్యాచ్‌ల్లో కేవలం 6 గెలుపొంది 12 పాయింట్లతో ఆరో స్థానంలో నిలిచింది. 

ప్లేఆఫ్స్‌కు వెళ్లాలంటే మిగిలిన 2 మ్యాచ్‌లు తప్పకుండా గెలవాల్సిన అవసరమే కాకుండా.. ఈ రోజు జరగనున్న మ్యాచ్‌లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుపై రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టు తప్పకుండా గెలవాల్సి ఉంటుంది. ఇలా జరిగిన పక్షంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ప్లేఆఫ్స్‌కు చేరే అవకాశం ఉంది.

