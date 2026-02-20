Anupama Parameswaran: స్టార్ హీరో కొడుకుతో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుపమ పరమేశ్వరన్.. ఎవరంటే..?

Anupama Parameswaran Marriage
అనుపమ పరమేశ్వరన్ ఒక స్టార్ హీరో కొడుకుతో ప్రేమలో ఉంది అని.. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోబోతోంది అన్న ఒక వార్త వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇందుకు తగిన ప్రూఫ్ లు కూడా ఉన్నాయి అంటూ సోషల్ మీడియాలో ఈ వార్త ఊపందుకుంది. ఇంతకీ అతను ఎవరు అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
సోషల్ మీడియాలో మరోసారి ధృవ్ విక్రమ్.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ డేటింగ్ వార్తలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఇద్దరూ కలిసి కనిపించిన ప్రతీసారి అభిమానులు గమనిస్తున్నారు. వారి మధ్య ఏదో ప్రత్యేకమైన బంధం ఉందని చాలామంది నమ్ముతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన పబ్లిక్ ఈవెంట్లు ఈ ఆసక్తిని ఇంకా పెంచాయి.
ఇద్దరూ కలిసి బిసన్ కాలమాడన్ సినిమాలో పని చేశారు. ఆ సినిమా సమయంలోనే వారిద్దరి మధ్య ప్రేమ ఉందని గాసిప్స్ మొదలయ్యాయి. అప్పట్లో ఇద్దరూ షేర్ చేసిన కొన్ని మ్యూజిక్ ప్లేలిస్టులు, పాత సెల్ఫీలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వాటిపై ఎవ్వరూ అధికారికంగా స్పందించలేదు. అయినా కూడా అభిమానుల మధ్య ఈ చర్చ ఆగలేదు.
ఇటీవల పెద్ద అవార్డు వేడుకల్లో ధృవ్..అనుపమ కలిసి కనిపించడంతో ఈ వార్తలు మరింత బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. ఒక అవార్డు నైట్లో ధృవ్ అనుపమతో కలిసి ఓ క్యూట్ సెల్ఫీ షేర్ చేశాడు. ఆ ఫోటో చాలా సహజంగా, ఆత్మీయంగా కనిపించింది. తర్వాత అనుపమ అదే ఫోటోను హార్ట్ ఎమోజీతో షేర్ చేసింది. ఈ చిన్న విషయం కూడా అభిమానుల్లో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది.
ముంబైలో జరిగిన ఒక అవార్డు వేడుకకు బిసన్ కాలమాడన్ సినిమా టీమ్ మొత్తం హాజరైంది. అక్కడ వారు కొన్ని అవార్డులు కూడా గెలుచుకున్నారు. ఆ ఈవెంట్ నుంచి ధృవ్, అనుపమ ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. వాటిలో ఇద్దరూ చాలా కంఫర్టబుల్గా, సన్నిహితంగా కనిపించారని అభిమానులు కామెంట్లు చేశారు. ఇది కేవలం స్నేహం కాదేమోనని కొందరు భావించారు.
తర్వాత చెన్నైలో జరిగిన JFW అవార్డ్స్లో కూడా ఈ జంట కలిసి కనిపించింది. అక్కడ స్టేజ్పైనే ధృవ్, అనుపమకు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పిన వీడియో వైరల్ అయింది. ఆ సమయంలో అనుపమ చిరునవ్వుతో, కొంచెం సిగ్గుపడుతూ కనిపించింది. మరో సందర్భంలో “రాత్రి రెండు గంటలకు ఎవరికీ కాల్ చేస్తారు?” అని అడిగితే అనుపమ వెంటనే ధృవ్ పేరు చెప్పింది. ఈ సమాధానం డేటింగ్ వార్తలకు మరింత బలం ఇచ్చింది.
సినిమాల విషయానికి వస్తే, అనుపమకు తమిళం, మలయాళం, తెలుగు భాషల్లో బిజీ ఏడాది గడిచింది. ధృవ్ విక్రమ్కు ఆదిత్య వర్మ తర్వాత బిసన్ కాలమాడన్ చాలా ప్రత్యేకమైన సినిమా. ఇప్పటివరకు ఇద్దరూ ఈ డేటింగ్ వార్తలపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. అయినా అభిమానులు మాత్రం ఈ మధుర క్షణాలను ఆస్వాదిస్తూ, నిజం ఎప్పుడెప్పుడు బయటపడుతుందా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.