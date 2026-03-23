Dhurandhar 2 4 Collections: 4 రోజుల్లో ‘దురంధర్ 2’ కలెక్షన్స్ సునామీ.. రికార్డు ముక్క మిగల్లేదుగా..

Dhurandhar 2 4 Collections: ‘దురంధర్’ ప్రస్తుతం ఈ పేరు భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా దావూద్ వుడ్, ఖాన్ వుడ్ లకు ఈ సినిమా పెద్ద షాకే ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మన సినిమా పై రుద్దిన ఓ తరహా మోసం ఈ సినిమాతో పటాపంచలైందని జాతీయ వాదులు చెబుతున్న మాట. మార్చి 18న ప్రీమియర్స్ తో విడుదలైన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర నాలుగు రోజుల్లో అరుదైన రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
Dhurandhar The Revenge Box Office Records: ఉగాది కానుకగా మార్చి 19న రిలీజైన ‘ధురంధర్ ది రివేంజ్’ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. బాలీవుడ్ సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్, స్టార్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ‘ధురంధర్’ ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ రికార్డులు తిరగరాసింది.ఈ సినిమాకు కొనసాగింపుగా ‘ధురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీ పలు రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. ‘దురంధర్ 2’ మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 245 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 100 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. మొత్తంగా నెట్ వసూళ్ల పరంగా తొలి రోజు కొత్త బెంచ్ మార్క్ ను క్రియేట్ చేసింది.
ఇప్పటికే ‘దురంధర్ 2’ బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలోనే అత్యంత ఎక్కువగా వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా ధురందర్ రికార్డులు నెలకొల్పుతోంది. ధురంధర్ పార్ట్ 1 ఇంకా కొన్ని థియేటర్లలో ఉండగానే..పార్ట్-2 పేరుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేసింది. ఎపుడూ షూట్ చేసిన ఈ సినిమా రెండో భాగాన్ని మూడు నెలల్లోన పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి దాదాపు నాలుగు గంటల సినిమాను థియేటర్కు విడుదల చేశారు.
భారీ అంచనాలతో వచ్చిన ఈ సినిమా మొదటి షో నుంచి బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ సొంతం చేసుకుంది. మూడు రోజుల్లోని ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 500 కోట్ల గ్రాస్ మైలురాయిని దాటి ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్ వీకెండ్ లోనే శనివారం రూ. 99 కోట్ల నెట్ వసూల్లు సాధించిన ఈ సినిమా.. ఆదివారం సండే అడ్వాంటేజ్ తో కలిపి రూ. 100 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు తెలిపాయి. మొత్తంగా రూ. 400 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను హిందీ వెర్షన్ మాత్రమే మన దేశంలో రాబట్టడం విశేషం.
మొదటిరోజు రూ. 140 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు ప్రీమియర్స్ తో కలిపి.. రెండో రోజు 81 కోట్ల నెట్.. మూడో రోజు 109 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. నాల్గో రోజు రూ. 113 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించింది. ఓవరాల్ మన దేశంలో రూ. 443 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది. మొత్తంగా శనివారం తెలుగు వెర్షన్ ఆలస్యంగా విడుదలైన తొలి రోజే.. రూ. 8 కోట్ల గ్రాస్.. రెండో రోజు ఆదివారం రూ. 10 కోట్ల గ్రాస్ రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
అతి తక్కువ సమయంలో రూ. 500 కోట్లతో పాటు రూ. 761 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. రూ. 550 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. రూ. 211 కోట్ల ఓవర్సీస్ ద్వారా రాబట్టినట్టు జియో స్టూడియోస్ ప్రకటించింది. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తన గత చిత్రం 'ఉరి' మ్యాజిక్ను మించిపోయేలా ఈ స్పై థ్రిల్లర్ను అద్భుతమైన యాక్షన్ సీక్వెన్స్లు, స్క్రీన్ప్లేతో తెరకెక్కించిన విధానం పట్ల పలువురు దర్శకులు ప్రశంసిస్తున్నారు.
థియేటర్లలో రికార్డు స్థాయి ఆక్యుపెన్సీ ఓ రేంజ్ లో ఉంది. మొత్తంగా చాలా రోజుల తర్వాత థియేటర్స్ లో జాతర జరగుతుంది. వీకెండ్ తర్వాత కూడా ఈ సినిమా జోరు తగ్గేలా కనిపించడం లేదని విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. ముఖ్యంగా నార్త్ ఇండియాలోనే కాకుండా సౌత్, ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లలో గల్ఫ్ దేశాల్లో విడుదల కాకుండానే 'ధురంధర్ 2' భారీ వసూళ్లతో దూసుకుపోతోంది. ఈ సక్సెస్తో రణవీర్ సింగ్ తన బాక్సాఫీస్ స్టామినాను మరోసారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరూపించుకున్నారు. అలాగే బాలీవుడ్లో కొత్త బాక్సాఫీస్ కింగ్ తానేనని నిరూపిస్తూ.. 'ధురంధర్ 2' ధాటికి పాత రికార్డుల ముక్కకూడా మిగలడం లేదు. మన దేశంతో హందీ సినిమాల్లో అతి తక్కువ సమయంలో రూ. 300 కోట్లు.. రూ. 400 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది.