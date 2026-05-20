/Dhurandhar 2 Controversy: ఆర్మీ రహస్యాలు బయటపెట్టిన ధురంధర్ 2.. కోర్టుకు వెళ్లిన వివాదం!

Dhurandhar 2 Controversy:రణవీర్ సింగ్ నటించిన ధురంధర్ 2 సినిమా ఇప్పుడు కొత్త వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమాలో భారత ఆర్మీకి సంబంధించిన కొన్ని సున్నితమైన వివరాలు చూపించారంటూ ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలైంది. ప్రస్తుతం ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఈ పిటిషన్ను శశస్త్ర సీమా బల్లో హెడ్ కానిస్టేబుల్గా పనిచేస్తున్న దీపక్ కుమార్ దాఖలు చేశారు. సినిమాలో చూపించిన కొన్ని సన్నివేశాలు దేశ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను బయటపెట్టేలా ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా సినిమాలో చూపించిన మిలిటరీ ఆపరేషన్స్, లొకేషన్స్, పాత్రలు నిజ జీవిత ఆర్మీ అధికారులను గుర్తు చేసేలా ఉన్నాయని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. ఇవి దేశ భద్రతపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ కేసును విచారించిన ఢిల్లీ హైకోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పాటు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ను స్పందించాలని ఆదేశించింది. సినిమా కల్పిత కథ అయినప్పటికీ భద్రతా విభాగంలో పనిచేస్తున్న అధికారి చేసిన ఆరోపణలను నిర్లక్ష్యం చేయలేమని కోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. చీఫ్ జస్టిస్ దేవేంద్ర కుమార్ ఉపాధ్యాయ, జస్టిస్ తేజస్ కారియా ధర్మాసనం ఈ సినిమాపై సమీక్ష చేయాలని కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ, సీబీఎఫ్సీకి సూచించింది. సినిమా Official Secrets Actను ఉల్లంఘించిందా లేదా అన్న అంశాన్ని పరిశీలించాలని తెలిపింది.
వివాదం ఒకవైపు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ధురంధర్, ధురంధర్ 2 సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాలు సాధించాయి. దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ రెండు చిత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించాయని సమాచారం.
ఈ ఘటన తర్వాత సినిమాల్లో జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశాలను ఎలా చూపించాలి అన్న దానిపై చర్చ మొదలైంది. కొందరు సృజనాత్మక స్వేచ్ఛ ముఖ్యమని అంటుండగా.. మరికొందరు ఆర్మీకి సంబంధించిన విషయాలను చాలా జాగ్రత్తగా చూపించాలని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం, సీబీఎఫ్సీ ఈ పిటిషన్పై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాయో అన్న ఆసక్తి నెలకొంది. ధురంధర్ 2 వివాదం రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెద్ద చర్చకు దారితీసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.