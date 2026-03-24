Dhurandhar 2: ధురంధర్ 2 సినిమాపై మరో కేసు నమోదు.. మాధవన్ క్యారెక్టర్ తో ఆ వర్గాన్ని అవమానించారు అంటూ..!

Dhurandhar 2 Controversy: ధురంధర్ 2లోని ఒక సీన్ సిక్కుల మనోభావాలను దెబ్బతీయడంతో వివాదం చెలరేగింది. వెంటనే క్షమాపణలు చెప్పాలని సిక్కు సమాజం డిమాండ్ చేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో మాధవన్ సీన్ వల్ల ఈ వివాదం అంతా వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
బాలీవుడ్లో భారీ హిట్గా దూసుకుపోతున్న ధురంధర్ 2 సినిమా ఇప్పుడు ఒక పెద్ద వివాదానికి కేంద్రంగా మారింది. సినిమా కలెక్షన్లు బాగున్నప్పటికీ, ఇందులోని ఒక సీన్ సిక్కు సమాజాన్ని తీవ్రంగా బాధించింది అంటూ ఆ వర్గానికి చెందిన వాళ్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీంతో ఈ విషయంపై కేసు కూడా నమోదైంది.
సినిమాలో మాధవన్ పాత్ర గురుబాణి అనే పవిత్రమైన పద్యాన్ని చదువుతూ సిగరెట్ తాగుతున్నట్టు చూపించారు. ఇది సిక్కుల మత భావాలను దెబ్బతీసిందని వారు అంటున్నారు. గురుబాణి అనేది వారికి చాలా పవిత్రమైనది. దాన్ని ఇలా చూపించడం తప్పు అని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ విషయం మీద ముంబైలోని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. సినిమా దర్శకుడు, హీరో, ఇతర నటులపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ ఘటనపై సిక్కు సమాజానికి చెందిన నాయకులు కూడా తీవ్రంగా స్పందించారు. వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
సిక్కు నాయకులు మాట్లాడుతూ, గురు గోవింద్ సింగ్ రచించిన పద్యాలకు ఎంతో గౌరవం ఉందని చెప్పారు. వాటిని ఇలా తప్పుగా చూపించడం సరైంది కాదని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయాన్ని చిన్నగా తీసుకోలేమని కూడా హెచ్చరించారు.
ఇక సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ విషయం పెద్దగా చర్చ జరుగుతోంది. చాలా మంది ఈ సీన్పై విమర్శలు చేస్తున్నారు. కొందరు సినిమా టీమ్పై తీవ్రంగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే కొన్ని పోస్టర్లు, వీడియోలు అసలు అధికారికవి కాదని కూడా చెప్పబడింది.
ఈ వివాదం పెరుగుతున్నప్పటికీ, సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. కానీ ఈ వివాదం వల్ల సినిమా ఇమేజ్పై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటివరకు సినిమా టీమ్ నుంచి ఎలాంటి అధికారిక స్పందన రాలేదు. వారు క్షమాపణ చెబుతారా లేదా అనేది చూడాలి. ఈ విషయం ఎలా ముగుస్తుందో కూడా ఆసక్తిగా మారింది. మరోపక్క ఏది ఏమైనా ఈ సినిమా కలెక్షన్లు మాత్రం తగ్గటం లేదు. ఇప్పటికే ఎన్నో రికార్డులు క్రియేట్ చేసిన ఈ సినిమా వీక్ డేస్ లో కూడా హౌస్ ఫుల్ కలెక్షన్స్ తో దూసుకుపోతోంది.