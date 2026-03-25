Dhurandhar 2: ఆ పాకిస్తాన్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సంజయ్ దత్ వీరాభిమాని.. !

Dhurandhar 2: ‘దురంధర్’ సినిమా చూసిన వాళ్లకు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ పార్ట్ లో రెహ్మాన్ డెకెత్ అలియాస్ రెహ్మాన్ బలూచ్ ను ఎన్ కౌంటర్ చేయాలనుకునే చౌదరి అస్లామ్ పాత్ర పోషించిన సంజయ్ దత్ ను ఎవరు మరిచిపోలేరు. అందులో సింధ్ పోలీస్ విభాగంలో ల్యారీ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారిగా దుమ్ము దులిపాడు. అయితే దురంధర్ సినిమాలో సంజు బాయ్ పోషించిన అస్లామ్ చౌదరి నిజ జీవింతో సంజయ్ దత్ కు బిగ్ ఫ్యాన్ అట.వివరాల్లోకి వెళితే..
Chaudhary Aslam Character: ‘ధురందర్’ సినిమాలో ఎవరి పాత్రల్లో వారు జీవించారు. హమ్జా అలీ మజారీ తో పాటు జస్ కీరత్ సింగ్ పాత్రలో రణ్ వీర్ సింగ్ నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువ. మొదటి భాగంలో రెహ్మాన్ డకెత్ పాత్రలో నటించిన అక్షయ్ ఖన్నా తన క్యారెక్టర్ కు న్యాయం చేశాడు.
అటు ఐఎస్ఐ అధికారి పాత్రలో నటించిన మేజర్ ఇక్బాల్ (ఇలియాస్ కశ్మీరీ)గా అర్జున్ రాంపాల్, అటు ల్యారీ టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారి పాత్రలో సంజయ్ దత్ నటన గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. అటు అజయ్ సన్యాల్ పాత్రలో మాధవన్ ఇలా అందరు తమ పాత్రల్లో జీవించారు.
ముఖ్యంగా సంజూ బాబా పోషించిన చౌదరి అస్లామ్ నిజ జీవితంలో సంజయ్ దత్ కు పెద్ద అభిమాని అట. ఆయన సినిమాలు ఏవి విడుదలైన తొలి రోజే చూసేవాడట. అలా తన ఫ్యాన్ పాత్రను వెండితెరపై సంజయ్ దత్ పండించిన విధానం గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆ పాత్రలో సంజయ్ దత్ తప్ప మరో నటుడిని ఊహించుకోలేము.
మొత్తంగా తనను హీరోగా అభిమానించే ఓ రియల్ పాకిస్తాన్ పోలీస్ అధికారి పాత్రలో సంజూ బాబా ఇరగదీసాడనే చెప్పాలి. ‘దురంధర్’ సినిమాలో సంజయ్ దత్ కథను మలుపు తిప్పే కీలక పాత్రలో నటించాడు.
ఇక పాకిస్తాన్ అండర్ వరల్డ్ పై యేళ్ల తరపడి పరిశోధన చేసిన ఓ జర్నలిస్ట్ అనిరుధ్య మిత్రా కథనం ప్రకారం.. అస్లామ్ తన చుట్టు ఉన్న అతని టీమ్ ను అందరు ‘బాబా కాప్’గా ముద్దుగా పిలిచేవారట. దానికి కారణం అస్లామ్ చౌదరి .. స్వయంగా బాలీవుడ్ బాడ్ బాయ్ సంజయ్ దత్ కు వీరాభిమాని కావడమే.