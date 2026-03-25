Dhurandhar 2: మన దురంధర్ కేరాఫ్ పాకిస్తాన్ ..! రణ్ వీర్ సింగ్ మూలాలు అక్కడే..!

Dhurandhar 2: ‘దురంధర్’ సినిమాలో హమ్జా అలీ మజారీతో పాటు జస్ కీరత్ సింగ్ పాత్రలో రణ్ వీర్ సింగ్ సింగ్ ఎలా ట్రాన్స్ ఫార్మ్ అయ్యాడో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. అసలు సిసలు గూఢచారి ఎలా ఉంటాడో ఈ సినిమాలో తన నటనతో చూపించాడు. ఈ సినిమాలో పాకిస్థానీ అది కూడా బలూచిగా నటించిన రణ్ వీర్ సింగ్ మూలాలు పాకిస్తాన్ లోనే ఉన్నాయంటే నమ్మగలరా.. అందుకే ఆ పాత్రలో ఇరగదీసాడని అందరు చెప్పుకుంటున్నారు.
Dhurandhar 2 Actro Ranveer sing Roots in Pakistan: భారత్, పాకిస్తాన్ దాయాది దేశాలు.. దేశ విభజన సమయంలో ఎంతో మంది పాకిస్థానీ వాళ్లు భారత్ కు..భారత్ కు చెందిన వాళ్లు పాకిస్తాన్ కు వెళ్లి సెటిల్ అయ్యారు. ఇక దురంధర్ సినిమాలో భారత స్పై గా నటించిన రణ్ వీర్ సింగ్ కు నిజంగా అతని మూలాలు పాకిస్తాన్ తో ఉన్నాయి.
ఇందులో పెద్దగా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు పాకిస్తాన్ అఖండ భారత్ లో భాగమే కాబట్టి. ఇక రణ్ వీర్ సింగ్ నానమ్మ.. చాంద్ బుర్కే.. దేశ విభజన సమయంలో పాకిస్తాన్ నుంచి భారత దేశానికి వలస వచ్చి రాజ్ కపూర్ హీరోగా నటించిన ‘బూట్ పాలిష్’ సినిమాలో నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆ తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన పనిలేదు.
దేశ విభజన తర్వాత పాకిస్తాన్ నుంచి ముంబై కు వచ్చి చిత్ర పరిశ్రమలో స్థిరపడిపోయారు. వీళ్లది హిందూ కుటుంబం. ఆ తర్వాత ఇస్లామ్ స్వీకరించింది. స్వాతంత్య్రానికి ముందు క్రిష్టియానిటి స్వీకరించింది. ఆమె ముందుగా నిరంజన్ అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది. అతనికి విడాకుల తర్వాత సుందర్ సింగ్ భవానిని పెళ్లి చేసుకుంది. వాళ్ల ఓ కుమార్తె టోన్యా, కుమారుడు జగ్ జీత్.
ఇక జగ్ జీత్ కుమారుడే మన దురంధర్ అయిన రణ్ వీర్ సింగ్. అలా పాకిస్తాన్ నుంచి భారత్ కు వలస వచ్చిన నానమ్మ కు సంబంధించిన మూలాలు పాకిస్తాన్ వే కావడంతో రణ్ వీర్ సింగ్ .. హమ్జా అలీ మజారీ గా భారత స్పై పాత్రలో ఇరగదీసాడు.
‘దురంధర్’ రెండో భాగం దురంధర్ ది రివేంజ్ సినిమా భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో హిందీలో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ ను సెట్ చేసింది. ఈ సినిమా నేటితో రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాదు హిందీ సినిమాల్లో అత్యంత తక్కువ వ్యవధిలో వెయ్యి కోట్ల సాధించిన చిత్రంగా నిలిచిపోనుంది. మరోవైపు ఈ సినిమా అన్ని రికార్డులను తిరగ రాయడం ఖాయం అని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.