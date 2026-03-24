Dhurandhar 2 Telugu Collections: తెలుగులో ఇరగదీస్తోన్న‘దురంధర్ 2’ కలెక్షన్స్.. మొత్తంగా ఎన్ని కోట్లంటే..

Dhurandhar 2 Telugu States Box Office Collections: ‘దురంధర్’ ఇది పేరు కాదు.. ఇట్సే బ్రాండ్ అన్నట్టుగా ప్రస్తుతం నార్త్ నుంచి సౌత్ వరకు అంతకు మించి మన దాయాది దేశం పాకిస్తాన్ లో కూడా ఈ సినిమా గురించే చర్చ నడుస్తోంది. అయితే ‘దురంధర్’ మొదటి భాగం తెలుగులో విడుదల కాకుండానే పలు రికార్డులను తిరగరాసింది. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు సహా ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో విడుదలైంది. మరి తెలుగులో ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే..
Dhurandhar The Revenge Box Office Records: ‘దురంధర్’ సినిమా ప్రస్తుతం హిందీ చిత్ర సీమను శాసించిన దావూద్ వుడ్, ఖాన్ వుడ్ లకు పెద్ద ఝలకే ఇచ్చింది. ఇప్పటి వరకు మన సినిమా పై రుద్దిన ఓ తరహా మోసం ఈ సినిమాతో పటాపంచలైందని జాతీయ వాదులు చెబుతున్న మాట. మార్చి 18న ప్రీమియర్స్ తో విడుదలైన ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఐదు రోజుల్లో పలు రికార్డులను పటా పంచలు చేసింది.
ఇక తెలుగులో రెండు రోజులుగా ఆలస్యంగా మార్చి 21 శనివారం నుంచి ఈ సినిమా తెలుగు సహా ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో విడుదలైంది. తెలుగు సహా ఇతర భాషల్లో తొందరగా రిలీజ్ చేయాలన్న తొందరలో డబ్బింగ్ సరిగా కుదరక పోయిన ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను చూసారు. బాలీవుడ్ తరుపున అత్యధిక తొలి రోజు సహా పలు రికార్డులను మడతేట్టేసిన ఈ సినిమా.. తెలుగు సహా ఇతర ప్రాంతీయ భాషల్లో ఈ సినిమా దూసుకుపోతుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హిందీతో పాటు డబ్బింగ్ వెర్షన్ కలిపి ఈ సినిమా రూ. 45 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఒక్క నైజాం ఏరియా నుంచే రూ. 30 కోట్ల పైగా వసూళ్లను అందుకున్నట్టు సమాచారం. ఇక తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్ విషయానికొస్తే.. ఫస్ట్ వీకెండ్ తో పాటు సోమవారం కలిపి రూ. 20 కోట్ల రేంజ్ లో గ్రాస్ వసూళ్లను అందుకొని ఔరా అనిపించింది. షేర్ పరంగా దాదాపు రూ. 11 కోట్ల వరకు రాబట్టి ట్రేడ్ పండితులను ముక్కున వేలేసుకునేలా చేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సినిమా హిందీతో పాటు డబ్బింగ్ వెర్షన్ కలుపుకొని ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ సినిమా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ ను అందుకునే అవకాశాలున్నాయి. ఒక్క తెలుగు వెర్షనే రూ. 50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ అందుకునే అవకాశాలున్నాయని ట్రేడ్ పండితులు చెబుతున్నారు.
ఈ సినిమా మన దేశంలో హిందీ నెట్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. ప్రీమియర్స్ - రూ. 50 కోట్లు.. మొదటి రోజు.. రూ. 90 కోట్లు.. రెండో రోజు.. రూ. 81 కోట్లు.. మూడో రోజు.. రూ. 109 కోట్లు.. నాల్గో రోజు.. రూ. 113 కోట్లు.. ఐదో వర్కింగ్ డే లో - రూ. 60 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఓవరాల్ గా మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రూ. 503 కోట్ల నెట్ వసూళ్లతో సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా 5 రోజుల్లో రూ. 850 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కలెక్ట్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఈ రోజు కూడా రూ. 55 కోట్ల నుంచి రూ. 60 కోట్ల మధ్య వసూళ్లను రాబట్టే అవకాశాలున్నాయి.