English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Overseas Premiers Day 1 top 10 Gross Indian Films: ఓవర్సీస్ లో దురంధర్ 2 సహా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే అత్యధిక గ్రాస్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రాలు ఇవే..

Overseas Premiers Day 1 top 10 Gross Indian Films: ఈ మధ్యకాలంలో మన దేశపు చిత్రాలకు ఓవర్సీస్ మార్కెట్ అనేది కీలకంగా మారింది. తాజాగా విడుదలైన దురంధర్ 2 మూవీ ఓవర్సీస్ తో పాటు డే 1 మంచి వసూళ్లనే సాధించి టాప్ 10లో నిలిచింది. 

 
1 /10

1.బాహుబలి 2 - ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరెక్కిన చిత్రం  ‘బాహుబలి 2’.ఈ సినిమా  ఓవర్సీస్ లో ప్రీమియర్స్ తో పాటు ఫస్ట్ డే $ 10.5 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ను  కలెక్ట్ చేసి టాప్ 1 లో నిలిచింది. 

2 /10

2. కూలీ -  రజనీకాంత్, నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమీర్ ఖాన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం కూలీ  $ 8.75 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ను కలెక్ట్ చేసి టాప్ 2లో నిలించిది. 

3 /10

3. లియో - విజయ్, త్రిష హీరో, హీరోయిన్లుగా అర్జున్, సంజయ్ దత్  ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘లియో’. ఈ సినిమా $ 8.15 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ ను కలెక్ట్ చేసి టాప్ 3లో నిలిచింది. 

4 /10

4.పుష్ప 2 - అల్లు అర్జున్ హీరోగా సుకుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ఫ 2’. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ ప్లస్ డే 1 కలిపి $8.04 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసింది. 

5 /10

5. ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR): రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవగణ్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ మొదటి రోజు $ 7.8 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ టాప్ 5 చేసింది.  

6 /10

6. కల్కి 2898 AD - ప్రభాస్ హీరోగా అమితాబ్, కమల్ హాసన్ హీరోలుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ ప్లస్ మొదటి రోజు కలెక్షన్స్ $ 7.6 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసిన టాప్ 6లో నిలిచింది. 

7 /10

7. కబాలి - రజినీకాంత్ హీరోగా పా రంజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కబాలి’. ఈ సినిమా $ 6.5 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసి టాప్ 7లో నిలిచింది.  

8 /10

8.సలార్ - ప్రభాస్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సలార్’. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ ప్లస్ ఫస్ట్ డే కలిపి $ 6.16 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసి టాప్ 8లో నిలిచింది. 

9 /10

9. ది గోట్ - విజయ్ ద్విపాత్రానయంలో తెరకెక్కని చిత్రం ‘ది గోట్’. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ లో ప్రీమియర్స్ ప్లస్ డే కలిసి $ 5.63 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేసి టాప్ 9 లో నిలిచింది. 

10 /10

10. దురంధర్ ది రివేంజ్ - ఆదిత్యదర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో నటించిన ఈ సినిమా కేవలం ఒక్క భాషలో ఎలాంటి హైక్స్ లేకుండా  గల్ఫ్ కంట్రీస్ లో వ విడుదల కాకుండానే ఓవర్సీస్ లో $ 5.55 మిలియన్ డాలర్స్ కలెక్ట్ చేయడం మాములు విషయం కాదు. 

Next Gallery

