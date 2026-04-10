Dhurandhar 2: బాలీవుడ్ లో తొలి రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల నుంచి రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల చిత్రాలు..

Dhurandhar 2 Bollywood Industry Hit Movies: దురంధర్ 2 బాలీవుడ్ రికార్డుల బెండ్ తీస్తోంది. ‘దురంధర్’ సినిమా కనీవినీ ఎరగని విజయం సాధించింది. ఈ సినిమా సాధించిన సక్సెస్ తర్వాత మూడు నెలల్లో ఈ సినిమా సీక్వెల్ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన అన్ని రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. మొదటి రోజు హిందీలో ప్రీమియర్స్ తో కలిసి మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డులను తిరగరాసింది. ఇక దురంధర్ రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో రాబడుతుందనుకుంటే కొద్ది దూరంలో ఆగిపోయింది. కానీ దురంధర్ 2 బాలీవుడ్ లో పలు రికార్డులను తిరగరాస్తూనే ఉంది.
దురంధర్ 2 హిందీలో మన దేశంలో తొలి రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. అంతేకాదు మన దేశంలో హిందీలో రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను ఈ గురువారంతో రాబట్టి సరికొత్త చరిత్రను తిరగరాసింది. ఈ నేపథ్యంలో బాలీవుడ్ లో ఫస్ట్ రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన మూవీ నుంచి నుంచి ఫస్ట్ రూ. 200 కోట్లు.. నుంచి రూ. 1000 కోట్ల వసూళ్లను సాధించిన చిత్రాల విషయానికొస్తే..
హిందీలో ఫస్ట్ రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు గజిని (2008).. ఆమీర్ ఖాన్ కథానాయకుడిగా అల్లు అరవింద్ నిర్మాణంలో ఏఆర్ మురుగదాస్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గజిని’. హిందీలో తొలి రూ. 100 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన ఫస్ట్ మూవీగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.
ఫస్ట్ రూ. 200 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. 3 ఇడియట్స్ (2009).. ఆమీర్ ఖాన్, మాధవన్, శర్మన్ జోషి టైటిల్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘3 ఇడియట్స్’. రాజ్ కుమార్ హిరానీ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీ మన దేశంలో తొలి రూ. 200 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన సినిమాగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. రూ. 100 కోట్ల నుంచి రూ. 200 కోట్ల మార్క్ అందుకోవడానికి యేడాది టైమ్ పట్టింది.
ఫస్ట్ రూ. 300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. పీకే (2014)..ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా సుశాంత్ సింగ్ రాజ్ పుత్, సంజయ్ దత్ ముఖ్యపాత్రల్లో రాజ్ కుమార్ హిరానీ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పీకే’. ఈ చిత్రం హిందీలో తొలి రూ. 300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా హిస్టరీని క్రియేట్ చేసింది. ఇక రూ.200 కోట్ల నుంచి రూ. 300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టడానికి 5 ఇయర్స్ పట్టింది.
ఫస్ట్ రూ. 400 కోట్లు.. రూ. 500 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. బాహుబలి 2 (2017).. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బాహుబలి 2’. ఈ చిత్రం మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో తొలి రూ. 400 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. అటు ఫస్ట్ రూ. 500 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను క్రాస్ చేసిన చిత్రంగా సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ రెండు మైలు రాళ్లను అందుకోవడానికి మూడేళ్ల టైమ్ పట్టింది. ఒకే సినిమా రెండు రికార్డులను బ్రేక్ చేసింది. అంతేకాదు ఒక ప్రాంతీయ భాష చిత్రం హిందీలో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలవడం అదే ఫస్ట్ అని చెప్పాలి.
ఫస్ట్ రూ. 600 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. స్త్రీ 2 (Stree 2 -2024).. శ్రద్ధా కపూర్ టైటిల్ పాత్రలో తమన్నా, రాజ్ కుమార్ రావు లీడ్ రోల్స్ లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘స్త్రీ 2’. అమర్ కౌశిక్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా హిందీలో తొలి రూ. 600 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా ఇండస్ట్రీ హిట్ నిలిచింది. ఓ లేడీ ఓరియంటెడ్ చిత్రం బాలీవుడ్ లో ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలవడం విశేషం. రూ. 400 .. రూ. 500 కోట్ల నుంచి రూ. 600 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడానికి 7 యేళ్ల సమయం పట్టింది.
ఫస్ట్ రూ. 700 కోట్లు.. ఫస్ట్ రూ. 800 కోట్ల నెట్ వసూళ్లు.. పుష్ప 2 (2024).. బాలీవుడ్ లో రూ. 600 కోట్ల నెట్ వసూళ్ల నుంచి రూ. 700 కోట్ల తో పాటు రూ. 800 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించడానికి కేవలం మూడు నెలల సమయమే పట్టింది. ఓ తెలుగు డబ్ చిత్రం హిందీలో ఈ రేంజ్ లో వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు.
దురంధర్ సిరీస్ ఫస్ట్ రూ. 900 కోట్లు.. రూ. 1000 కోట్లు.. దురంధర్ మూవీ పుష్ప 2 సెట్ చేసిన రికార్డును యేడాదిలోనే బ్రేక్ చేసింది. అటు తొలి రూ. 900 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో పాటు ఫస్ట్ రూ. 1000 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టిన తొలి హిందీ చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. దీనికి దాదాపు 15 నెలల సమయమే పట్టింది.