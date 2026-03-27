1000 Crore Movies:‘దురుంధర్ 2’ ' సహా రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఇండియన్ మూవీస్ ఇవే..

1000 Crore Movies: ప్రెజెంట్ భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్ ఏర్పడింది. మన దేశంలో తెలుగు, కన్నడ, హిందీ చిత్రాలు మాత్రమే ఈ క్లబ్ లో ప్రవేశించాయి. తాజాగా బాలీవుడ్ లో ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన ‘దురంధర్’ సినిమాతో పాటు తాజాగా విడుదలైన రెండో భాగం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ సినిమా కూడా విడుదలైన వారం రోజుల్లో రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం. మొత్తంగా ఇప్పటి వరకు ‘దురంధర్’ సిరీస్ తో పాటు వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ రాబట్టిన సినిమాల విషయానికొస్తే..
భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమ సరికొత్త టార్గెట్ రూ. 1000 కోట్లు అని చెప్పాలి. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘బాహుబలి 2’ తో తొలిసారి వెయ్యి కోట్ల క్లబ్ అనేది ప్రారంభం అయింది. అంతకు ముందు దంగల్ సినిమా ఈ క్లబ్బులో ప్రవేశించినా.. అది చైనా వసూల్లతో ఈ ఫీట్ అందుకుంది. అటు ఆర్ఆర్ఆర్, కల్కి, కేజీఎఫ్ 2, పుష్ప 2 వంటి కొన్ని చిత్రాలే ఈ ఫీట్ ను అందుకున్నాయి. ఇక దురంధర్ సిరీస్ తో రెండు చిత్రాలు వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం మాములు విషయం కాదు. అటు హిందీలో దంగల్, పఠాన్, జవాన్ చిత్రాలు ఈ ఎలైట్ లో క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం.
ధురంధర్ ది రివేంజ్ .. ‘దురంధర్’ సినిమాకు రెండో భాగంగా తెరకెక్కిన ‘దురంధర్ 2’ సినిమా భారీ ఎక్స్ పెక్టేషన్స్ తో విడుదలై బాక్సాఫీస్ దగ్గర వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్ వీక్ లోనే వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించడం విశేషం. ఈ సినిమా 2 వేల కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశిస్తుందా లేదా అనేది చూడాలి. రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన 10వ చిత్రం. హిందీలో ఐదో చిత్రం కావడం విశేషం.
దురంధర్.. రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ లీడ్ రోల్స్ లో సారా అర్జున్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘దురంధర్’. గతేడాది మన దేశంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 1350 కోట్ల గ్రాస్ నుంచి రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. ఓవరాల్ గా మన దేశంలో రూ. 1000 కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన 9వ చిత్రం ఇది.
పుష్ప 2.. సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో అల్లు అర్జున్ హీరోగా తెరకెక్కిన మూవీ ‘పుష్ప 2’. ఈ సినిమా విడుదలైన ఫస్ట్ వీక్ లోనే రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అతి తక్కువ సమయంలో ఈ ఫీట్ అందుకున్న మూవీగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా రూ.1750 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో వెయ్యి కోట్ల రాబట్టిన నాల్గో చిత్రంగా నిలిచింది. మన దేశంలో 8వ చిత్రం.
కల్కి 2898 AD.. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నాగ్ అశ్విన్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కల్కి 2898 AD’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1101 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తెలుగులో వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టిన మూడో తెలుగు సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది. 7వ వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రం.
RRR.. రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్ గన్ కథానాయకులుగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘RRR’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన రెండో సినిమాగా నిలిచింది.
కేజీఎఫ్ 2.. యశ్ హీరోగా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘కేజీఎఫ్ 2’. ఈ చిత్రం రూ.1233 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట. కన్నడ న నుంచి తొలి వెయ్యి కోట్ల రూపాయలను రాబట్టిన ఏకైక చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. దక్షిణాది నుంచి మూడో చిత్రం.
బాహుబలి 2.. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా రానా దగ్గుబాటి విలన్ గా తెరకెక్కిన మూవీ ‘బాహుబలి 2’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1810 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను కొల్లగొట్టింది. తెలుగులో రూ. వెయ్యి కోట్ల రాబట్టిన ఫస్ట్ మూవీ గా నిలిచింది. ఓవరాల్ గా మన దేశంలో ఫస్ట్ మూవీ ఇదే కావడం విశేషం.
దంగల్.. ఆమీర్ ఖాన్ హీరోగా నితిష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా ‘దంగల్’. ఈ మూవీ మన దేశంలో బాహుబలి తర్వాత వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా మన దేశంతో పాటు చైనాతో కలిసి రూ. 1958 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
పఠాన్.. షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘పఠాన్’. ఈ చిత్రం మన దేశంలో తొలి వెయ్యి కోట్లు రాబట్టిన హిందీ చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓవరాల్ గా రూ. 1051 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది. ఓవరాల్ గా హిందీలో రెండో వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన చిత్రంగా నిలిచింది.
జవాన్.. షారుఖ్ కథానాయకుడిగా అట్లీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం‘జవాన్’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1160 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఓవరాల్ గా హిందీలో మన దేశంలో రెండో వెయ్యి కోట్ల చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.