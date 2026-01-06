Dhurandhar Vs Allu Arjun: దురంధర్ దర్శకుడికి అల్లు అర్జున్ ఫ్యామిలీకి ఉన్న ఈ సంబంధం తెలుసా..!

Dhurandhar Vs Allu Arjun Pushpa 2 : ‘ధురంధర్ 2’ ప్రస్తుతం మన దేశంలో సంచలనం రేపుతూన్న సినిమా. ముందుగా ఓ మోస్తరు అంచనాలతో విడుదలైన ఈ సినిమా అంచనాలకు మించి దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ రోజు లేదా రేపటితో ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డును బద్దలు కొట్టబోతుంది.
‘పుష్ప 2’ బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మన దేశంలో దాదాపు రూ. 830 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి సంచలనం రేపింది. ఇక ఈ సినిమా ఆదివారం వరకు ఈ సినిమా మన దేశంలో రూ. 820.30 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో దూకుడు మీదుంది. అంతేకాదు సోమ లేదా మంగళ వారాల్లో ఈ సినిమా పుష్ప 2 మన దేశంలోని హిందీలో ఆల్ టైమ్ కలెక్షన్స్ ను దాటి బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డును తన పేరిట రాసుకోవడం పక్కా అని చెప్పొచ్చు.
ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ మార్కెట్ లో దాదాపు $32 మిలియన్ యూఎస్ డాలర్స్ తో దాదాపు రూ. 300 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచి రాబట్టింది. ఈ లెక్కన రూ. 1300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి సంచలనం రేపుతోంది. ఒక్క భాషలోనే ఈ సినిమా ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టడం మాములు విషయం కాదు. ఈ సినిమా మొదటి వారం రూ. 218 కోట్లు.. రెండో వారం ..రూ. 261.50 కోట్లు.. మూడో వారం..రూ. 189.30 కోట్లు.. నాల్గో వారం..రూ. 115.70 కోట్లు.. ఐదో వీకెండ్ లో రూ. 35.80 కోట్లు ..ఓవరాల్ గా ఆదివారం వరకు రూ. 820.30 కోట్లు రాబట్టింది.
మరోవైపు ఈ సినిమా దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ .. ప్రముఖ హీరోయిన్ యామి గౌతమ్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఈమె తెలుగులో రెండు చిత్రాల్లో నటించింది. అందులో అల్లు అర్జున్ తమ్ముడు అల్లు శిరీష్ హీరోగా నటించిన ‘గౌరవం’ సినిమాలో కథానాయికగా నటించింది. ఇక ఆదిత్యధర్ తొలిసారి డైరెక్ట్ చేసిన ‘యూరీ - ది సర్జికల్ స్ట్రైక్’ సినిమాలో యామీ గౌతమ్ నటించింది. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరి మనుసులు కలవడంలో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
విడుదల రోజు బుకింగ్స్ మాములుగా ఉన్నా.. ఆ తర్వాత మౌత్ టాక్ తో ఈ సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దున్నేస్తోంది. ‘దురంధర్’ సినిమా స్టోరీ విషయానికొస్తే.. 1999లో కాందహార్ ఎయిర్ ప్లేన్ హైజాక్ తోపాటు పార్లమెంట్ పై దాడి తర్వాత మన దేశ భద్రతా సలహాదారు ఓ వ్యక్తిని పాకిస్థాన్ లో తన ఏజెంట్ గా నియమిస్తాడు. ఈ అజ్ఞాత వ్యక్తి భారత వ్యతిరేక శక్తులను ఎలా అంతం మొందించాడనేదే ‘దురంధర్’ కథ. ఈ సినిమా కొనసాగింపుగా ‘దురంధర్ 2’ రెండో పార్ట్ ఈ యేడాది మార్చి 19న విడుదల కానుంది. తొలి సినిమా అంచనాలకు మించి బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ రికార్డులను మడతపెట్టేసింది. మరో రెండో పార్ట్ ఏ రేంజ్ లో ఇరగదీస్తోందో చూడాలి.