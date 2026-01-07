Indian Top Directors: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Indian Top Directors sukumar:‘దురంధర్’ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ తో పాటు భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ సినిమా మాములుగా మొదలై ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డుల బెండు తీస్తోంది. అంతేకాదు మన దేశంలో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టిన చిత్రంగా ఇండస్ట్రీ రికార్డు తిరగరాస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా రూ. 830 కోట్ల నెట్ వసూళ్లకు దగ్గర వచ్చేసింది. త్వరలో హిందీలో ఇండస్ట్రీ రికార్డు క్రియేట్ చేయబోతుంది.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ టైటిల్ రోల్లో తెరకెక్కించిన ‘బాహుబలి 2’తో భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర తొలి రూ. 1000 కోట్ల మార్క్ అనే మైలు స్టోన్ ను అందుకున్నాడు. ఆ తర్వాత జక్కన్న రూట్ లో పలువురు డైరెక్టర్స్ ఈ ఫీట్ ను అందుకున్నారు. లాస్ట్ ఇయర్ 2025 చివర్లో ఆదిత్యధర్ ‘దురంధర్’ మూవీతో ఈ ఫీట్ ను అందుకోవడం విశేషం.
ఆదిత్యధర్.. ‘యూరీ’ ది సర్జికల్ స్ట్రైక్ మూవీతో భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో దర్శకుడిగా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ఈయన దర్శకుడిగా ‘దురంధర్’ సినిమా తెరకెక్కించాడు. రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్, మాధవన్, అక్షయ్ ఖన్నా, అర్జున్ రాంపాల్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 1300 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లను రాబట్టి స్టడీ వసూళ్లను కొనసాగిస్తోంది. ఇప్పటికే ఆర్ఆర్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ప్రస్తుతం టాక్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సినిమాగా ఆదిత్య ధర్ పేరు మారుమోగిపోతుంది.
సుకుమార్.. అల్లు అర్జున్ హీరోగా మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్ లో సుకుమార్ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పుష్ప 2’. ఈ సినిమా కూడా రూ. 1000 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. ఓవరాల్ గా రూ. 1800 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
నాగ్ అశ్విన్.. నాగ్ అశ్విన్ .. రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ‘కల్కి 2898 AD’ చిత్రంతో తొలిసారి వెయ్యి కోట్ల ఎలైట్ క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు. ఈ మూవీ గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర దాదాపు రూ. 1111 కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు బాక్సాఫీస్ ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
రాజమౌళి..బాహుబలి 2 చిత్రంతో తొలిసారి వెయ్యి కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించారు జక్కన్న. ఈ చిత్రం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1810 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది. బాహుబలి 2 తర్వాత ఎన్టీఆర్, రామ్ చరణ్, అజయ్ దేవ్ గణ్ లతో తెరకెక్కించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’మూవీ వరల్డ్ వైడ్ గా బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1310 కోట్ల పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది.
నితీష్ తివారీ.. దంగల్ మూవీతో దర్శకుడు నితీష్ తివారీ భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి వసూళ్లను రాబట్టింది. ఆ తర్వాత చైనా బాక్సాఫీస్ దగ్గర కలిపి రూ. 1958 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి మన దేశంలో బాహుబలి 2 తర్వాత వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించిన రెండో చిత్రంగా నిలిచింది.
ప్రశాంత్ నీల్.. యశ్ హీరోగా నటించిన ‘కేజీఎఫ్ 2’ చిత్రంతో డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1215 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.
అట్లీ.. షారుఖ్ ఖాన్ హీరోగా అట్లీ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జవాన్’. ఈ మూవీ ఫస్ట్ టైమ్ వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఈ చిత్రం గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ.1160 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు బాక్సాఫీస్ లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
సిద్ధార్థ్ ఆనంద్.. షారుఖ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘పఠాన్’ మూవీతో ఫస్ట్ టైమ్ రూ. వెయ్యి కోట్ల క్లబ్బులో ప్రవేశించాడు సిద్ధార్ధ్ ఆనంద్. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 1055 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది.