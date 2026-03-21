Dhurandhar The Revenge: ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Dhurandhar The Revenge Premiers: ‘దురంధర్’ ఈ సినిమా ఇపుడు బాలీవుడ్ లోనే కాదు.. మొత్తం సినీ ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ గా మారింది. ఇక సినిమా మార్చి 18న ప్రీమియర్స్ తో విడుదలై బ్లాక్ బస్టర్ పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమాను చూసిన తెలుగు హీరోలు ఒక్కొక్కరు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు. అదే సమయంలో బాలీవుడ్ లో ఖాన్స్ త్రయం ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలెవరు ఈ సినిమాపై నోరు మెదపడం లేదు.
Khans Bollywood Silent on Dhurandhar 2: జన్మకో శివరాత్రి అన్నట్టు.. ఎపుడో కానీ బాలీవుడ్ లో ‘దురంధర్’ లాంటి సినిమాలు రావడం అరుదు. ఇప్పటి వరకు బాలీవుడ్ ను నడిపించిన ఒక ఏకో సిస్టంను ఆదిత్యదర్ ‘దురందర్’ సినిమాతో బద్దలు కొట్టాడనే చెప్పాలి. అసలు సిసలు నిజాలను పాకిస్తాన్ బండారాన్ని బట్టబయలు చేసిన సినిమాగా చూసిన వాళ్లందరు ఈ సినిమాను ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు.
ముఖ్యంగా తెలుగు హీరోలు ‘దురంధర్ 2 ది రివేంజ్’ చూసి తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా సినీ ఇండస్ట్రీ నుంచి అల్లు అర్జున్ ముందుగా ఈ సినిమా చూసి దర్శకుడు ఆదిత్యధర్ ను ప్రశంసలతో ముంచెత్తాడు. అతని టేకింగ్ సహా కథ, కథనం అన్నింటికి ఫిదా అయినట్టు చెప్పుకొచ్చాడు. అటు విజయ్ దేవరకొండ కూడా ఈ సినిమాను ఆకాశానికెత్తుస్తున్నాడు.
ఆ తర్వాత ఎన్టీఆర్, మహేష్ బాబు, రామ్ చరణ్ వంటి హీరోలు సైతం ‘దురంధర్ - ది రివేంజ్’ మూవీ చూసి తమదైన శైలిలో ఈ సినిమాపై ఎక్స్ వేదికగా పొగడ్తలు కురిపించారు. ఓ రకంగా బాలీవుడ్ ఏకో సిస్టాన్ని యశ్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై యూనివర్స్ ను ‘దురంధర్’ సినిమా ఏకిపారిసిందనే చెప్పాలి. అసలు సిసలు గూఢచారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో ‘దురంధర్’ సినిమాలో చూపించాడు.
అసలు నిజంగా జరిగిన వాస్తవిక సంఘటనలకు తనదైన సినిమాటిక్ లిబర్టీ తీసుకొని తెరకెక్కించిన విధానానికి మొత్తంగా భారత దేశ ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. ఇక ‘దురంధర్ 2’ సినిమాను కేవలం తెలుగు హీరోలు మాత్రమే చూసి ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. మరోవైపు ఖాన్స్ త్రయం హీరోలైన షారుఖ్, సల్మాన్, ఆమీర్ వంటి హీరోలు నోరు మెదపడం లేదని సోషల్ మీడియా వేదికగా నెటిజన్స్ వీళ్లను ఏకిపారేస్తున్నారు. అటు హృతిక్ ఇతర బాలీవుడ్ హీరోలెవరు ఈ సినిమాపై మాట్లాడటం లేదు.
మరోవైపు ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు ఈ సినిమాపై మాట్లాడంటే భయపడి చస్తున్నారు. ఈ సినిమాపై మాట్లాడితే ఏమైవుతుందో అనే భయం వాళ్లను వెంటాడుతుంది. మొత్తంగా నిజమైన దేశ భక్తి సినిమాను మెచ్చుకోవడానికి గట్స్ కావాలి. అలాంటి గట్స్ మన తెలుగు హీరోలకు తప్ప మరే ఇండస్ట్రీ హీరోలుకు లేదనే నెటిజన్స్ మన హీరోల గట్స్ ను మెచ్చుకుంటున్నారు.
ఓ మంచి కంటెంట్ దేశ భక్తి ఉన్న సినిమాను మెచ్చుకోవడానికి వీరు మనసు రావడం లేదు. మరోవైపు కన్నడ, తమిళ, మలయాళ హీరోలెవరు ‘దురుంధర్ 2’ గురించి అసలు మాట్లాడం కూడా లేదు.
‘దురంధర్ 2’ మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 245 కోట్ల గ్రాస్.. హిందీలో ఫస్ట్ డే రూ. 100 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ప్యాన్ ఇండియా కాకుండా కేవలం హిందీ భాషలోనే విడుదలైన ఈ సినిమా ఎలాంటి హైక్స్ లేకుండా ఈ రేంజ్ వసూళ్లను రాబట్టి ఇండస్ట్రీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. . ఈ సినిమాకు రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ లో సెన్సార్ వల్ల ఆలస్యమైంది. మొత్తంగా ఈ రోజు నుంచి ‘దురంధర్’ సినిమా తెలుగు, కన్నడ, మలయాళ, తమిళ భాషల్లో విడుదల కానుంది. మరి ఈ భాషల్లో ‘దురంధర్ 2’ ఎలాంటి వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి మరి.