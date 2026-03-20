Dhurandhar 2 Cast Fees:‘దురంధర్ 2’ రణ్ వీర్ సింగ్ సహా ఇతర నటీనటుల ఎంత రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నారో తెలుసా..!

Dhurandhar 2 Cast Fees:‘దురందర్’ ఇది ఓ పేరు కాదు.. బాక్సాఫీస్ సునామి. కేవలం ఫస్ట్ పార్ట్ తోనే ఇండియన్ బాక్సాఫీస్ దుమ్ముదులిపిన ‘దురంధర్’. తాజాగా ఈ సినిమా ‘దురంధర్ 2’ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. అంతేకాదు ఆ అంచనాలు అందుకోవడంలో సఫలమైంది. తాజాగా ఈ సినిమా కోసం నటీనటులు అందుకున్న పారితోషికం ఇపుడు సినీ ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

 
‘దురంధర్’ పార్ట్ 2 దురంధర్..ది రివేంజ్’ సినిమా అంచనాలకు మించి ఉండటం..ఈ సినిమాకు కలిసొచ్చింది. అంది వసూళ్ల రూపంలో కనిపిస్తోంది. తొలి రోజే మన దేశంలో హిందీ వెర్షన్ లో ‘రూ. 100 కోట్లకు నెట్ వసూళ్లను సాధించే అవకాశాలే ఉన్నాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 

మొత్తంగా ‘దురుంధర్ 2’ కలెక్షన్స్ విషయంలో కొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయడం పక్కా. అంతేకాదు ‘దురంధర్ 2’ తో భారతీయ బాక్సాఫీస్ దగ్గర రూ. 1000 కోట్లు రాబట్టడం పక్కా చెప్పవచ్చు. ఇక ‘దురంధర్ 2’ చిత్రం బడ్జెట్ 275 కోట్లు అయిందని మేకర్స్ తెలియజేసారు. ఈ సినిమాలో ముఖ్య నటీనటుల తీసుకున్న పారితోషికం విషయానికొస్తే..  

ఈ సినిమాలో రణ్ వీర్ సింగ్.. హమ్జా అలీ మజారీతో పాటు జస్ క్రీత్ సింగ్ గా రెండు పాత్రల్లో ఒదిగిపోయిన విధానం ఆకట్టుకుంది. ఈ సినిమా కోసం రణ్ వీర్ సింగ్ దాదాపు రూ. 50 కోట్ల పారితోషికం తీసుకున్నట్టు ఈ సినిమా దర్శకుడు కమ్ నిర్మాత ఆదిత్యధర్ తెలిపారు. 

సంజయ్ దత్.. ‘దురంధర్’ సిరీస్ లో ఎస్పీ చౌదరి అస్లాం  పాత్రలో నటించిన సంజయ్ దత్ .. రూ. 10 కోట్ల పారితోషకం  అందుకున్నట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.   

ఆర్. మాధవన్ .. దురంధర్ చిత్రంలో అజయ్ సన్యాల్ వంటి కథకు కీలక పాత్రలో నటించిన మాధవన్.. ఈ సినిమాలో నటనకు రూ. 9 కోట్ల రెమ్యునరేషన్ అందుకున్నాడట. 

అర్జున్ రాంపాల్.. ఐఎస్ఐ కీలక అధికారి మేజర్ ఇక్బాల్ గా నటించిన అర్జున్ రాంపాల్ ‘దురంధర్ పార్ట్ 2’ లో ఇరగదీసాదు. తన విలనిజంతో హీరోయిజం ఎలివేట్ కావడంలో కీ రోల్ పోషించాడు. 

సారా అర్జున్.. ఈ సినిమా హమ్జా అలీ మజారీ భార్యగా నటించిన యెలినా జమాలి (రణ్ వీర్ సింగ్ వైఫ్) పాత్రలో నటించిన సారా అర్జున్ ఈ సినిమా కోసం కోటి రూపాయల పారితోషికం అందుకున్నట్టు సమాచారం. మొత్తంగా ‘దురంధర’ పార్ట్ సాధించిన విజయంతో పాటు వచ్చిన వసూల్లు ట్రేడ్ పండితులు నోరెళ్లబెట్టెలా చేశాయి. ఇపుడు ధురంధర్ 2 ఆకాశమే హద్దుగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.   

