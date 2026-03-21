Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

Dhurandhar The Revenge: రణవీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో మాధవన్, సంజయ్ దత్, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’. ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఇపుడు బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసే పనిలో పడింది. అంతేకాదు ఈ సినిమాలో భారత ప్రధాని నరేంద్రమోడీతో పాటు దావూద్ ఇబ్రహీంలదే కీ రోల్ లో కొన్ని సీన్స్ లో చూపించాడు.
Modi -Dawood in Dhurandhar the Revenge :‘దురుంధర్’ సినిమా గురించి ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా అందరు మాట్లాడుకుంటున్నారు. ‘దురంధర్’ సినిమా సాధించిన విజయంతో ఈ సినిమా రెండో భాగం ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ మూవీపై భారీ అంచనాలే నెలకున్నాయి. అంతేకాదు అంచనాలకు తగ్గట్టే ‘దురంధర్ - ది రివేంజ్’ మూవీ ఉంది.
అంతేకాదు మొత్తంగా పాకిస్తాన్ లో అజ్ఞాత వ్యక్తిగా ఉంటూ మన దేశాన్ని కాపాడే హీరో పాత్రలో రణ్ వీర్ సింగ్ ఒదిగిపోయాడు. ముఖ్యంగా జస్ క్రీత్ సింగ్.. భారత దేశం కోసం హమ్జా అలీ మజారీగా మారాడు. ఈ సందర్భంగా కరాచీలోని ల్యారీపై తిరుగులేని ఆధిపత్యం సంపాదిస్తాడు.
ఈ సినిమాపై ప్రధాని మోడీ కూడా కొన్ని సీన్స్ లో చూపించాడు. దర్శకుడు. ముఖ్యంగా 2014లో భారత దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గెలవకుండా ఎన్ని కుట్రలు చేసినా.. ఆయన దేశ ప్రధానిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసే సీన్స్ ను ఈ సినిమాలో చూపించాడు. అంతేకాదు 2017లో జరిగే ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎన్నికలకు కొన్ని నెలలు ముందు 2016లో నవంబర్ 8న పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయం దేశాన్ని ఎలాంటి మలుపు తిప్పిందనే అంశాన్ని ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు. అంతేకాదు ఉగ్రవాదులు కూడా ఈ ఛాయివాలా వచ్చిన తర్వాత అన్ని సమస్యలే అనే డైలాగ్స్ కూడా ఉన్నాయి.
అంతేకాదు మన దేశంలో డ్రగ్స్ అమ్మకాలకు పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులతో కలిసి ఇండియన్ మావోయిస్టులకు నక్సల్ కు ఉన్న సంబంధాన్ని చూపెట్టాడు. మరోవైపు పాకిస్తాన్ లో ఐఎస్ఐ కు ఇండియా మోస్ట్ వాంటెట్ దావూద్ ఇబ్రహీం కు ఉన్న సంబంధాన్ని చూపెట్టాడు. ముఖ్యంగా దావూద్ కు అక్కడ ప్రభుత్వానికి సైన్యానికి ఐఎస్ఐ సంబంధాలు.. ఇండియా ప్రభుత్వాలను ఎలా నడపాలో ఎక్కడ ప్రభుత్వాలను కూల్చాలో ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాడనే అంశాలను చూపెట్టాడు. అంతేకాదు దావూద్ పై జరిగిన విష ప్రయోగంతో అతను జీవితాంతం మంచానికే పరిమితం కావడం వెనక భారత్ కు చెందిన ఓ RAW ఏజెంట్ ఎలాంటి కీ రోల్ పోషించాడనే అంశాన్ని చూపెట్టాడు.
మొత్తంగా కొన్నేళ్ళ క్రితం వరకు దావూద్ ఇబ్రహీం ఇచ్చిన డబ్బులతో బాలీవుడ్ లో చిత్రాలు వాళ్లకు అనుకూలంగా తెరకెక్కేవి. ప్రస్తుతం అలాంటి ఏకో సిస్టానికి బ్రేక్ పడిందనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం జాతీయ వాదంతో కూడిన చిత్రాలు .. అసలు సిసలు నిజాలతో మేకర్స్ సినిమాలు నిర్మించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు. మొత్తంగా బాలీవుడ్ లో నడుస్తున్న ఏకో సిస్టమ్ ను బద్దలు కొట్డాడు దర్శకుడు ఆదిత్యదర్. మొత్తంగా ఉగాది పండగ సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా మొదటిరోజే రూ. 245 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ముందు ముందు ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.