English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Dhurandhar The Revenge: ప్రీమియర్స్ తో రికార్డుల తుక్కు రేగ్గోడుతున్న ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’..


Dhurandhar The Revenge Premiers:‘దురంధర్’ మాములుగా సినిమాగా విడుదలైన ఈ సినిమా హిందీ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఓ కొత్త చరిత్రనే సృష్టించింది. అంతేకాదు ఒకే భాషలో విడుదలై రూ. 1400 కోట్ల గ్రాస్ వసూల్లు సాధించిన బాలీవుడ్ చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది. రణ్ వీర్ సింగ్ టైటిల్ రోల్లో ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో  తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా ‘దురంధర్  ది రివేంజ్’ ఈ ఉగాది కానుకగా విడుదల కాబోతుంది. ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే తో పాటు పెయిడ్  ప్రీమియర్స్ హిందీ చిత్ర సీమలో రికార్డుల తుక్కు రేగ్గోడుతుంది. 
1 /6

Dhurandhar Revenge Premiers 1st day Records: ‘దురంధర్’ గతేడాది ఉరుము లేని మెరుపులా వచ్చి  భారతీయ బాక్సాఫీస్ ను ఓ  కుదుపేసింది.  తాజాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ గా ‘దురంధర్ 2’ మరో రెండు రోజుల్లో రాబోతుంది. మార్చి 19వ తేది రిలీజ్ కు ఒక రోజు ముందు పెయిడ్ ప్రీమియర్స్ వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా ‘దురంధర్ ది రివేంజ్’ ప్రీమియర్స్ కు సూపర్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. 

2 /6

ఇప్పటికే హిందీలో ప్రీమియర్స్ తో పాటు ఫస్ట్ డే హిందీలో రూ. 40.8 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. హిందీ సినిమాల్లో ఇదే అత్యధిక అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ గా చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. గతంలో కేజీఎఫ్ 2 హిందీలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ రూపేణా.. 40.7 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ ఉండే. 

3 /6

ఆ తర్వాత పుష్ప 2 రూ. 38.57 కోట్ల నెట్ వసూల్లతో మూడో ప్లేస్ నిలిచింది. అటు బాహుబలి 2 రూ. 37.5 కోట్లు అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ హిందీ వెర్షన్ లో వచ్చాయి.   మొత్తంగా హిందీలో ప్రీమియర్స్ తో పాటు ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ లో దురంధర్ ది రివేంజ్ సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేయబోతుంది.   

4 /6

మొత్తంగా గత కొన్నేళ్లుగా ఉత్తరాదిలో సౌత్ సినిమాలే సత్తా చాటాయి. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ‘ఛావా’, ‘దురంధర్ ’ సినిమాలు హిందీ చిత్ర పరిశ్రమను తలెత్తుకునేలా చేసిందనే చెప్పాలి. మరోవైపు నార్త్ అమెరికాలో ప్రీమియర్స్ ద్వారా $1.3 మిలియన్, డే $1 మిలియన్, ఓపెనింగ్ వీకెండ్ $2.3 మిలియన్.. ఓపెనింగ్ వీకెండ్ $ 4.5 మిలియన్ డాలర్స్ తో బాక్సాఫీస్ తుక్కు రేగ్గొడుతుంది. అంతేకాదు హిందీలో ఏకంగా దంగల్ పేరుతో ఉన్న రికార్డును తుడిచి పెట్టేసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. 

5 /6

ఇక ముంబైలో 4556 షోలకు గాను 1,61,039 టిక్కెట్స్ తెగాయి. ఢిల్లీలో 3466 షోలకు గాను 1,24,891 టికెట్స్ అమ్ముడుపోయాయి. బెంగళూరులో 2112 షోలు పడనున్నాయి. అందులో 93609 టికెట్స్ సేల్ అయ్యాయి. హైదరాబాద్ లో 1725 షోలకు గాను 72,086 టిక్కెట్స్ అమ్ముడు పోతే.. చండీఘడ్ లో 1475 షోలకు గాను 44,241 టిక్కెట్స్,.. అహ్మదాబాద్ 1347 షోలకు 40,848 టికెట్లు.. పూనెలో 861 షోలకు 35139 టికెట్లు..చెన్నైలో 366 షోలకు 19,481 టికెట్స్.. కోల్ కతాలో 295 షోలకు 9176 టికెట్స్.. కొచ్చిలో 34 షోలకు 1160 టికెట్స్  సేల్ అయినట్టు బుక్ మై షో చెబుతుంది.   

6 /6

మొత్తంగా హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో జోరుగా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. మొత్తంగా ‘దురంధర్’ సిరీస్ మన దేశంలో మరో బెంచ్ మార్క్ చిత్రంగా నిలిచిపోవడం ఖాయం అని చెప్పాలి. 

Next Gallery

