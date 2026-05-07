Sugar Patients Diet: సాధారణంగా నిమ్మరసాన్ని రుచి కోసం వాడుతుంటాం. లేదంటే విటమిన్ సీ కోసం వాడుతుంటాం. కానీ డయాబెటిస్ పేషంట్లకు నిమ్మరసం ఒక సంజీవనిలా పనిస్తుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ సడెన్ గా పెరగకుండా అడ్డుకోవడంలో నిమ్మరసం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
సాధారణంగా మనం రాత్రి మిగిలిన అన్నంను మరుసటి రోజు నిమ్మకాయ పులిహోర చేస్తుంటాం. ఈ నిమ్మకాయతో చేసిన పులిహోర అంటే పిల్లలే కాదు.. పెద్దలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అయితే నిమ్మకాయ అనేది కేవలం రుచికోసమే కాదు.. ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ముఖ్యంగా షుగర్ పేషంట్లకు ఇదొక వరంమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. బ్లడ్ షుగర్ సడెన్ గా పెరగకుండా ఇది అడ్డుకుంటుందా.
ఫ్రాన్స్ లో ని పారిస్ సాక్లే విశ్వవిద్యాలయం శాస్త్రవేత్తలు చేసిన పరిశోధన ఫలితాల ప్రకారం.. భోజనంతోపాటు నిమ్మరసం తీసుకుంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ వేగంగా పెరగవని చెబుతున్నారు. సాధారణంగా అన్నం లేదంటే బ్రెడ్ వంటి పిండి పదార్థాలు తిన్నప్పుడు 40 నిమిషాల్లో బ్లడ్ షుగల్ లెవల్స్ భారీగా పెరుగుతాయి.
అదే ఆహారంపై నిమ్మరసం పిండుకుని తిన్నట్లయితే.. ఆ సమయం 85 నిమిషాల వరకు పెరుగుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అంటే షుగర్ లెవల్స్ పెరిగే వేగాన్ని ఈ నిమ్మరసం దాదాపు సగానికి తగ్గిస్తుంది. దీంతో 30శాతం చక్కర లెవల్స్ ను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు.
అంతేకాదు నిమ్మరసం వల్ల అనేక ఇతర లాభాలు కూడా ఉన్నాయి. మనం తినే ఆహారంలో ఉండే ఐరన్ శరీరానికి పట్టాలంటే విటమిన్ సి చాలా అవసరం. నిమ్మరసం ఆహారంపై పిండుకోవడం వల్ల ఆహారంలోని ఐరన్ ఒంటికి పడుతుంది. అంతేకా ఉప్పు తక్కువగా తీసుకునేవారికి నూనె తగ్గించి తినే వారికి ఆ చప్పదనం తెలియకుండా నిమ్మరసం మంచి రుచిని ఇస్తుంది.
ఇక ఆహారం వండేటప్పుడు అందులోని విటమిన్ సి నశిస్తుందన్న సంగతి తెలుసు. అందుకే పచ్చి నిమ్మరసాన్ని ఆహారంపై పిండుకుంటే శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి లభిస్తుంది. ఇది ఇమ్యూనిటీని కూడా పెంచుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాదు నిమ్మరసాన్ని మొలకలు లేదా గింజలపై పిండుకుని తింటే దంతాల ఎనామిల్ దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి అలా కాకుండా సలాడ్ ముక్కల మీద పిండుకుని తింటే ఎలాంటి సమస్య ఉండదు.
అన్నంలో కానీ కూరలో కానీ చాలా మంది డైరెక్టుగా ఒకేసారి నిమ్మరసం మొత్తం పిండుతారు. అలా కాకుండా కొంచెం కొంచెం పిండుకుంటే టేస్ట్ అదిరిపోతుంది. దంతాలకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా తిన్నా లేదా భోజనం చేసినా.. చట్నీలో లేదా కూరలో నిమ్మరసం పిండుకుంటే బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది.
డయాబెటిస్ కంట్రోల్లో లేనివారు హెచ్బిఎ1సి ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్లు ఈ చిన్న ట్రిక్ పాటిస్తే అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. Disclaimer : ఈ కథనంలో పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. వివిధ అధ్యయనాలు, నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందించాము. ఈ కథనానికి జీ తెలుగు సంస్థకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. ఈ చిట్కాలను పాటించే ముందు లేదా మీ ఆహారంలో మార్పులు చేసుకునే ముందు తప్పనిసరిగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుడిని సంప్రదించి సలహా తీసుకోవాలి.