  • Diabetes Home Remedy: ఈ రసంలో ఉల్లిపాయల్ని నానబెట్టి తింటే డయాబెటిస్ మటాష్..షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు అమృతం!

మధుమేహం ఉన్నవారు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఆహారపు అలవాట్లపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. సహజ సిద్ధమైన మార్గాల ద్వారా షుగర్ లెవల్స్‌ను నియంత్రించడంలో ఉల్లిపాయలు, నిమ్మరసం కలయిక అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

సాధారణంగా పచ్చి ఉల్లిపాయలను నిమ్మరసంలో నానబెట్టి తినడం వల్ల రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు వేగంగా నియంత్రణలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. పచ్చి ఉల్లిపాయలు క్లోమ గ్రంథిలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని ప్రేరేపించడంలో సహాయపడతాయి. ఉల్లిపాయల్లో ఉండే క్రోమియం, సల్ఫర్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తాయి.

నిమ్మరసంలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడమే కాకుండా, శరీరంలోని ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షిస్తాయి.

ఎలా తీసుకోవాలి? మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తమ రోజువారీ ఆహారంలో ఈ క్రింది విధంగా ఉల్లిపాయలను చేర్చుకోవచ్చు. 1) పచ్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలపై నిమ్మరసం పిండుకుని భోజనంతో పాటు సలాడ్‌ రూపంలో తీసుకోవాలి.

2) నిమ్మరసంలో ఉల్లిపాయ ముక్కలను కొంతసేపు నానబెట్టి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటమే కాకుండా చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి. 3) ఉల్లిపాయలను ఏ రూపంలో తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి మేలే, కానీ పచ్చిగా తిన్నప్పుడు ఫలితాలు మరింత మెరుగ్గా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ముఖ్య గమనిక ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యానికి మేలు చేసినప్పటికీ, చక్కెర స్థాయిలు 300 దాటినప్పుడు కేవలం దీనిపైనే ఆధారపడకూడదు. తీవ్రమైన పరిస్థితుల్లో వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం తప్పనిసరి.

(వైద్య సలహా: ఈ సమాచారం సాధారణ అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా కొత్త ఆహారపు అలవాటును ప్రారంభించే ముందు మీ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి డాక్టర్ లేదా డైటీషియన్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

