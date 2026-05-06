Samantha: సమంతకు దిమ్మ తిరిగే షాక్ ఇచ్చిన బాలీవుడ్ హీరో.. అతని సినిమా నుంచి అవుట్!

Samantha:సమంతకు బాలీవుడ్లో మరో పెద్ద అవకాశం వస్తుందనుకున్న సమయంలో కొత్త ట్విస్ట్ చోటుచేసుకుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సల్మాన్ ఖాన్ నటించబోయే సూపర్ హీరో సినిమాలో సమంత కథానాయికగా నటిస్తుందని మొదట వార్తలు వినిపించాయి. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకు దర్శకులుగా ఉన్న రాజ్-డీకే జంటతో సమంతకు మంచి అనుబంధం ఉండటంతో ఆమెకే ఛాన్స్ ఖాయం అని చాలామంది భావించారు.
తాజా సమాచారం సల్మాన్ ఖాన్ సినిమా అవకాశాన్ని సమంత కోల్పోయిందని బాలీవుడ్ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో హీరోయిన్గా సమంతను కాకుండా మరో బాలీవుడ్ స్టార్ను ఎంపిక చేసే దిశగా చర్చలు జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా కరీనా కపూర్ పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. సల్మాన్ ఖాన్ ఇప్పటికే కరీనాతో పలుమార్లు కలిసి నటించడంతో, ఇద్దరి మధ్య మంచి కెమిస్ట్రీ ఉందనే అభిప్రాయం కూడా ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాలో ఆమెను తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు.
సమంతకు ఈ అవకాశం రాకపోవడానికి అసలు కారణం ఏమిటన్నది స్పష్టంగా తెలియకపోయినా, కొన్ని ఊహాగానాలు మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. కొందరు వ్యక్తిగత కారణాలు అంటుంటే, మరికొందరు కథకు సరిపడే ఇమేజ్ దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని అంటున్నారు. అయితే ఈ విషయంపై అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు.
ఇక సమంత విషయానికి వస్తే, ఆమె ప్రస్తుతం తన కెరీర్ను ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకుంటోంది. తెలుగు, తమిళంతో పాటు హిందీ ప్రాజెక్టులపై కూడా దృష్టి పెడుతోంది. ఇటీవల వచ్చిన వెబ్ సిరీస్లతో కూడా ఆమె మంచి గుర్తింపు పొందింది. కథ బలం ఉన్న ప్రాజెక్టులను మాత్రమే ఎంపిక చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతోంది.
ఈ పరిణామం సమంత అభిమానులకు కొంత నిరాశ కలిగించినప్పటికీ, ఆమెకు ఇంకా ఎన్నో అవకాశాలు ముందున్నాయి. బాలీవుడ్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ మిస్ అయినా, భవిష్యత్తులో మరిన్ని మంచి అవకాశాలు రావడం ఖాయం అని చెప్పొచ్చు. సమంత తన ప్రతిభతో మళ్లీ బలంగా తిరిగి వస్తుందనే నమ్మకం అభిమానుల్లో ఉంది.